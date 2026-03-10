Las estrellas del fútbol que podrían jugar su último Mundial en 2026

El Mundial 2026 podría marcar el fin de una era dorada para estrellas del fútbol que han dominado el deporte durante las últimas dos décadas. ¿Qué jugadores de talla mundial podrían despedirse este año? A continuación los detalles.
Los estadios de Estados Unidos, México y Canadá se preparan para el evento más esperado en el que se despedirá a varios jugadores, dando un cierre a sus trayectorias internacionales.
A la cabeza de esta nostálgica lista aparece Lionel Messi. Con 39 años para el momento del torneo, el astro argentino buscará un último capítulo histórico, según lo han afirmado medios internacionales.
Tras tocar la gloria en 2022, el "10" podría hacer historia al disputar su sexta Copa del Mundo, un hito que reafirmaría su legado como uno de los máximos referentes del deporte.
Cristiano Ronaldo no se queda atrás. Con 41 años en 2026, se espera que el "Bicho" también alcance su sexto Mundial.
Para el capitán de Portugal, esta cita representa la oportunidad definitiva de sellar una carrera brillante con el único trofeo que le ha sido esquivo, desafiando una vez más las leyes de la edad y la física.
Por su parte, Neymar Jr. llegará a la cita con 34 años y una motivación especial. El brasileño ya ha señalado que el torneo en Norteamérica será su último "tiro" para darle una alegría a la "Canarinha" (Selección de fútbol de Brasil).
Tras lidiar con diversas lesiones en el pasado, el astro del Al-Hilal ve en 2026 la oportunidad de redimirse y alcanzar el pentacampeonato para su país.
El mediocampo mundial también perderá a uno de sus directores de orquesta más elegantes: Luka Modrić. A sus 40 años, la pieza fundamental de la selección de Croacia se perfila para jugar su última gran cita internacional.
Tras años de dominio y de llevar a su país a planos estelares, el "Cruyff de los Balcanes" prepara su retiro de la escena mundialista.
La lista de posibles despedidas incluye a otros nombres de peso que han definido el fútbol europeo. Kevin de Bruyne, el motor de Bélgica, y Robert Lewandowski, el máximo referente ofensivo de Polonia, se encuentran en el grupo de figuras que difícilmente llegarán al proceso de 2030, marcando el fin de sus ciclos nacionales.
Asimismo, la zona defensiva verá partir a pilares como el neerlandés Virgil van Dijk, quien ha sido el muro de los Países Bajos en los últimos años.
En el ámbito regional, el guardameta mexicano Guillermo Ochoa también se suma a esta lista de veteranos que buscarían despedirse ante su propia afición en una de las sedes anfitrionas.
El Mundial 2026 en el que jugarán 48 selecciones no será solo una competencia por el trofeo, sino una ceremonia de clausura para los ídolos de la infancia de muchos.