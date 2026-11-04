Algunos ya votan en EE UU: Exjugadores hondureños con ciudadanía americana

El caso más reciente es el de Amado Guevara, quien compartió en sus redes que votó en las elecciones de medio mandato que se celebraron el 4 de noviembre en Estados Unidos. Estos eran los comicios donde se eligieron a los 435 congresistas de la Cámara de Representantes, a 35 de 100 miembros del Senado, 36 gobernadores, entre otros cargos ejecutivos estatales.