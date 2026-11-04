Algunos ya votan en EE UU: Exjugadores hondureños con ciudadanía americana

Varios exjugadores de Honduras hicieron de Estados Unidos su hogar y algunos hasta votaron en las recientes elecciones de medio mandato del país norteamericano. Conoce el listado de los exfutbolistas catracho que gozan de un buen estatus legal en EE UU.
El caso más reciente es el de Amado Guevara, quien compartió en sus redes que votó en las elecciones de medio mandato que se celebraron el 4 de noviembre en Estados Unidos. Estos eran los comicios donde se eligieron a los 435 congresistas de la Cámara de Representantes, a 35 de 100 miembros del Senado, 36 gobernadores, entre otros cargos ejecutivos estatales.
Y es que Amado Guevara tiene ciudadanía americana desde junio del 2023 cuando él mismo compartió el momento en sus redes sociales.
Guevara votó en las elecciones de medio mandato junto a su esposa Lucía Aragón. Ellos tienen varios años residiendo en Carolina del Norte.
Otro exjugador hondureño que es ciudadano americano es Roger Espinoza. Él estudió en la universidad en ese país y tras su retiro se quedó en Kansas.
Wilson Palacios vive en Miami con una vida muy tranquila. El dinero que ganó jugando en Inglaterra supo invertirlo en bienes raíces y también viaja seguido a Inglaterra.
Hendry Thomas es otro exjugador que vive actualmente en Miami y cuenta con estatus migratorio muy estable en Estados Unidos.
Boniek García se quedó viviendo en Houston, Texas, y ha trabajado con el Houston Dynamo en su academia, otro exjugador con un estatus migratorio muy estable en Estados Unidos.
Ramón Núñez es otro que tiene ciudadanía estadounidense. Estudió a nivel universitario en EE UU y al quedarse definitivamente en territorio estadounidense inició junto a su papá una empresa de compra y venta de equipo pesado, camiones de carga y volquetas.
Saúl Martínez tiene actualmente 49 años y tiene varios años residiendo en Estados Unidos, teniendo una casa en Miami y también cuenta con una empresa que se dedica a cambiar techos en tal ciudad.
David Molina, exdefensor de Motagua, logró una estabilidad en Georgia, al iniciar junto a su esposa la empresa United Georgia Roofing que se dedica a la reparación e instalación de tejados, pintura y otros trabajos.
Maynor Figueroa vive junto a su esposa e hijos en Houston, Texas, cuenta con ciudadanía americana y sus hijos Keyrol y Keyvan ya han jugado para los Estados Unidos.
Carlos Pavón tiene varios años viviendo en Miami, donde ha tenido la oportunidad de trabajar en compañías televisoras como Univision, TUDN y Telemundo. Su estatus migratorio en la nación del norte también es muy estable
Otros exjugadores en Estados Unidos con un buen estatus migratorio son José Luis "Flaco" Pineda y Mauricio Sabillón. En esta foto aparecen junto a Hendry Thomas y Boniek García.
De los actuales jugadores de la Selección de Honduras, uno que tiene ciudadanía americana es David Ruiz. De hecho, Ruiz nació en EE UU y luego decidió representar a la Bicolor.