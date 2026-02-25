“El Mencho” y la impresionante compra que había hecho para el Mundial 2026

“El Mencho”, el narco más poderoso de México que fue abatido el domingo 22 de febrero en el estado de Jalisco, México, había hecho una impresionante compra de cara al Mundial 2026, ¿de qué se trata?
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación desde su fundación en 2009 hasta su captura y muerte el 22 de febrero.
Según varios reportes de medios, “El Mencho” habría comprado boletos para juego del Mundial en México, según una columna del periodista Óscar Balderas publicada en Milenio en su Revista Dominga.
Según la columna, el capo habría movido sus conexiones para asegurar boletos para cuatro partidos en el Estadio de Guadalajara.
Los cuatro partidos que habrá en el estadio de Guadalajara son: Corea del Sur vs un representante de la UEFA, México vs Corea del Sur, Colombia vs representante del repechaje intercontinental y Uruguay vs España.
Según el artículo, “El Mencho” tenía la intención de regalar los boletos a sus aliados en la política y el empresariado.
No se han brindado mayores detalles por parte de la FIFA o del gobierno mexicano en relación a la adquisición de los boletos.
Se hace énfasis que “El Mencho” gastó una gran cantidad de dinero al adquirir varios boletos y valorando el precio de cada ticket. En la página oficial el boleto más barato ronda desde los 2,600 pesos mexicanos, mientras en reventa desde los 30 mil pesos mexicanos hasta los 100 mil pesos.
Tras la muerte de “El Mencho” y la violencia generada en Guadalajara, la FIFA pidió un reporte al gobierno mexicano sobre el tema de seguridad.
El operativo contra “El Mencho” se llevó a cabo en la localidad de Tapalpa, Jalisco, mediante una acción coordinada de fuerzas federales y con colaboración de inteligencia de Estados Unidos. El capo de 59 años resultó herido de gravedad durante un enfrentamiento directo con militares y falleció mientras era trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México.