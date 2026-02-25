  1. Inicio
“El Mencho” y la impresionante compra que había hecho para el Mundial 2026

“El Mencho” tenía un regalo muy especial para políticos y empresarios durante el Mundial 2026

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 10:44
“El Mencho” y la impresionante compra que había hecho para el Mundial 2026
1 de 10

“El Mencho”, el narco más poderoso de México que fue abatido el domingo 22 de febrero en el estado de Jalisco, México, había hecho una impresionante compra de cara al Mundial 2026, ¿de qué se trata?

 Fotos: Cortesía redes
“El Mencho” y la impresionante compra que había hecho para el Mundial 2026
2 de 10

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación desde su fundación en 2009 hasta su captura y muerte el 22 de febrero.

Foto: Cortesía redes
“El Mencho” y la impresionante compra que había hecho para el Mundial 2026
3 de 10

Según varios reportes de medios, “El Mencho” habría comprado boletos para juego del Mundial en México, según una columna del periodista Óscar Balderas publicada en Milenio en su Revista Dominga.

Foto: Cortesía redes
“El Mencho” y la impresionante compra que había hecho para el Mundial 2026
4 de 10

Según la columna, el capo habría movido sus conexiones para asegurar boletos para cuatro partidos en el Estadio de Guadalajara.

Foto: Cortesía redes
“El Mencho” y la impresionante compra que había hecho para el Mundial 2026
5 de 10

Los cuatro partidos que habrá en el estadio de Guadalajara son: Corea del Sur vs un representante de la UEFA, México vs Corea del Sur, Colombia vs representante del repechaje intercontinental y Uruguay vs España.

Foto: Cortesía redes
“El Mencho” y la impresionante compra que había hecho para el Mundial 2026
6 de 10

Según el artículo, “El Mencho” tenía la intención de regalar los boletos a sus aliados en la política y el empresariado.

Foto: Cortesía redes
“El Mencho” y la impresionante compra que había hecho para el Mundial 2026
7 de 10

No se han brindado mayores detalles por parte de la FIFA o del gobierno mexicano en relación a la adquisición de los boletos.

Foto: Cortesía redes
“El Mencho” y la impresionante compra que había hecho para el Mundial 2026
8 de 10

Se hace énfasis que “El Mencho” gastó una gran cantidad de dinero al adquirir varios boletos y valorando el precio de cada ticket. En la página oficial el boleto más barato ronda desde los 2,600 pesos mexicanos, mientras en reventa desde los 30 mil pesos mexicanos hasta los 100 mil pesos.

Foto: Cortesía redes
“El Mencho” y la impresionante compra que había hecho para el Mundial 2026
9 de 10

Tras la muerte de “El Mencho” y la violencia generada en Guadalajara, la FIFA pidió un reporte al gobierno mexicano sobre el tema de seguridad.

Foto: Cortesía redes
“El Mencho” y la impresionante compra que había hecho para el Mundial 2026
10 de 10

El operativo contra “El Mencho” se llevó a cabo en la localidad de Tapalpa, Jalisco, mediante una acción coordinada de fuerzas federales y con colaboración de inteligencia de Estados Unidos. El capo de 59 años resultó herido de gravedad durante un enfrentamiento directo con militares y falleció mientras era trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México.

 Foto: Cortesía redes
