Edwin Rodríguez preocupa, legionario llega con lujosa bolsa y sorpresa en entreno de Honduras

Sorpresas y jugador preocupa por lesión. Las postales del primer entreno de la Selección de Honduras de cara al debut en Nations League 2026.
José Francisco Molina dirigió este lunes su primer entreno de cara a los partidos de la Nations League 2026.
El carrilero Victor Vandenbroucke vive su primera experiencia en la Selección Nacional de Honduras y llega como una de las jóvenes promesas.
Joseph Rosales sorprendió al llevar su par de tacos en una bolsa plástica. En sus brazos llevaba una lujosa bolsa de la marca de diseñador Louis Vuitton.
David Ruiz llega en un momento de recambio en su carrera. Salió del Inter Miami de Lionel Messi y ahora es nuevo jugador del New York Redbull.
Edwin Rodríguez brilla en Olimpia y es una de las grandes opciones para ser titular ante Surinam, Martinica y Jamaica.
El portero Edrick Menjívar llegó muy sonriente. Es uno de los jugadores experimentados y llamados a tomar la batuta en la nueva era de la Bicolor.
Jorge Álvarez se unió a la Selección en reemplazo de Nixon Cruz, que es baja por lesión.
Toda la delegación hondureña se unió en un circulo para realizar una oración previo al arranque de los trabajos.
Previo al inicio del entreno, José Molina tuvo una pequeña charla con el atacante Keyrol Figueroa.
El entreno de este lunes se llevó a cabo en el CAR José Rafael Ferrari del Olimpia.
El cuerpo técnico decidió realizar trabajos físicos intensivos en la práctica de la tarde.
José Molina y resto de sus colaboradores en pláticas con Exon Arzú.
Luis Vega compartió con uno de sus rivales con Motagua, Edrick Menjívar, portero de Olimpia.
Dereck Moncada haciendo trabajos con balón en pareja junto a Joseph Rosales.
Edrick Menjívar demostrando que también tiene calidad en dominio de balón.
Honduras trabaja a todo vapor para debutar en competencia oficiales bajo el mando de José Francisco Molina.
Edwin Rodríguez encendió las alarmas al realizar trabajo diferenciado tras sufrir una pequeña molestia física.
Kevin Güity, Edrick Menjívar y Luis Ortíz son las tres opciones para defender el marco de la Bicolor.
Los periodistas de EL HERALDO en plena cobertura del entrenamiento de la Selección Nacional de Honduras.