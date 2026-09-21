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Edwin Rodríguez preocupa, legionario llega con lujosa bolsa y sorpresa en entreno de Honduras

Las postales que dejó el primer día de entrenamiento de Honduras previo a arranque de Nations League 2026

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 16:40
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Sorpresas y jugador preocupa por lesión. Las postales del primer entreno de la Selección de Honduras de cara al debut en Nations League 2026.

Fotos: Marvin Salgado / EL HERALDO.
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José Francisco Molina dirigió este lunes su primer entreno de cara a los partidos de la Nations League 2026.
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El carrilero Victor Vandenbroucke vive su primera experiencia en la Selección Nacional de Honduras y llega como una de las jóvenes promesas.
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Joseph Rosales sorprendió al llevar su par de tacos en una bolsa plástica. En sus brazos llevaba una lujosa bolsa de la marca de diseñador Louis Vuitton.
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David Ruiz llega en un momento de recambio en su carrera. Salió del Inter Miami de Lionel Messi y ahora es nuevo jugador del New York Redbull.

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Edwin Rodríguez brilla en Olimpia y es una de las grandes opciones para ser titular ante Surinam, Martinica y Jamaica.
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El portero Edrick Menjívar llegó muy sonriente. Es uno de los jugadores experimentados y llamados a tomar la batuta en la nueva era de la Bicolor.

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Jorge Álvarez se unió a la Selección en reemplazo de Nixon Cruz, que es baja por lesión.
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Toda la delegación hondureña se unió en un circulo para realizar una oración previo al arranque de los trabajos.
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Previo al inicio del entreno, José Molina tuvo una pequeña charla con el atacante Keyrol Figueroa.
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El entreno de este lunes se llevó a cabo en el CAR José Rafael Ferrari del Olimpia.

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El cuerpo técnico decidió realizar trabajos físicos intensivos en la práctica de la tarde.
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José Molina y resto de sus colaboradores en pláticas con Exon Arzú.

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Luis Vega compartió con uno de sus rivales con Motagua, Edrick Menjívar, portero de Olimpia.

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Dereck Moncada haciendo trabajos con balón en pareja junto a Joseph Rosales.
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Edrick Menjívar demostrando que también tiene calidad en dominio de balón.

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Honduras trabaja a todo vapor para debutar en competencia oficiales bajo el mando de José Francisco Molina.
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Edwin Rodríguez encendió las alarmas al realizar trabajo diferenciado tras sufrir una pequeña molestia física.

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Kevin Güity, Edrick Menjívar y Luis Ortíz son las tres opciones para defender el marco de la Bicolor.

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Los periodistas de EL HERALDO en plena cobertura del entrenamiento de la Selección Nacional de Honduras.

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