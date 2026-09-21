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Fue capitán de Honduras en dos Mundiales juveniles y se retira a los 28 años: cruel situación lo obliga

El jugador fue uno de los grandes prospectos en el balompié hondureño y por una cruel situación ha tomado la decisión a una temprana edad

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 16:54
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En la historia del fútbol hondureño han existido muchos casos de jugadores que fueron grandes prospectos y poco a poco se fueron apagando. Recientemente un futbolista que fue capitán de la Selección de Honduras en dos Mundiales juveniles ha tomado la decisión de retirarse apenas a los 28 años. ¿Por qué?

 Fotos: Cortesía redes
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Se trata de Dylan Andrade, quien fue capitán de la Selección de Honduras en el Mundial Sub-17 de 2015 en Chile y el Mundial Sub-20 de 2017 de Corea del Sur.

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Andrade disputó ambas Copas del Mundo como defensa central por derecha y pintaba para ser un gran zaguero nacional.

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Dylan Andrade fue el capitán de la Bicolor en ambos Mundiales. Jugador con buena altura, gran juego aéreo y excelente salida de balón.

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Estuvo en clubes como Platense, Honduras Progreso, Juticalpa y Real de Minas en la Liga Nacional. Fue de Platense de donde salió y donde se mostró como un gran prospecto.

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Sin embargo, poco a poco se fue apagando y en los últimos años deambuló por la Liga de Ascenso con clubes como el Parrillas One.

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En charla con EL HERALDO inició diciendo: "Sí, ya anuncié mi retiro. No voy a seguir jugando fútbol. Tengo 28 años pero yo debuté a los 15 años".

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¿Por qué tomó esta decisión? Andrade mencionó: "Son varias cosas, muchas cosas que varios futbolistas no lo quieren decir porque tal vez tienen miedo: temas de pagos, torneos cortos, los futbolistas no tenemos beneficios y en Segunda los jugadores no tenemos seguro... Dedicarse al fútbol acá en Honduras ya no está dando y la razón por la que yo me retiro es que el fútbol ya no es un trabajo acá. En Segunda solo cobré dos meses en un equipo y la familia de qué va a comer; del año que estuve en Parrillas solo cobré 6 meses y está bien cuando estás soltero y no hay responsabilidades".

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Añadió: "Uno se lesiona y quedamos a la interperie, lo que hacen es mandarlo a la casa; un montón de cosas y muchas personas no ven el trasfondo de lo que pasa el futbolista. ¿Cómo voy a ir a un banco a sacar un préstamo para un casa si el contrato al final solo me pagan 5 o 6 meses? Llegué a un punto que tuve que operar a mi esposa y no tenía dinero a mano, tuve que pedir prestado".

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En enero del presente año fichó por el Brasilia de Río Lindo, siempre del Ascenso, equipo donde se había mantenido hasta la actualidad. "Me puse a pesar qué va a pasar de aquí a cinco años y todo ese tipo de cosas me puse a pensar, aparte de que es poco el dinero no lo pagan puntual en el Ascenso".

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"Quiero hacer mi casa y me gusta ser responsable, quiero tener mi seguro médico porque en Segunda uno no tiene; si mi mujer se enferma tengo que pedir prestado. Voy a buscar un trabajo y creo que voy a trabajar como maestro de educación física. La decisión la hago pensando en el futuro y el fútbol no me da para eso", sentenció.

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Dylan Jerome Andrade Bodden nació en 1998 y ante la precariedad del tema de pagos en el fútbol de Honduras, decidió no seguir jugando de manera profesional y buscará un empleo como maestro de educación física para tener un salario fijo.

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