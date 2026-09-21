Fue capitán de Honduras en dos Mundiales juveniles y se retira a los 28 años: cruel situación lo obliga

¿Por qué tomó esta decisión? Andrade mencionó: "Son varias cosas, muchas cosas que varios futbolistas no lo quieren decir porque tal vez tienen miedo: temas de pagos, torneos cortos, los futbolistas no tenemos beneficios y en Segunda los jugadores no tenemos seguro... Dedicarse al fútbol acá en Honduras ya no está dando y la razón por la que yo me retiro es que el fútbol ya no es un trabajo acá. En Segunda solo cobré dos meses en un equipo y la familia de qué va a comer; del año que estuve en Parrillas solo cobré 6 meses y está bien cuando estás soltero y no hay responsabilidades".