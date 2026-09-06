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Duro revés de aficionados al Valencia tras goleada por Barcelona; salieron escoltados

Un mal momento el que vive el Valencia en LaLiga de España y sus aficionados ya lo empezaron a demostrar sacando su enojo contra los jugadores del club tras recibir paliza por el Barcelona

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 14:48
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Un mal momento el que vive el Valencia en LaLiga de España y sus aficionados ya lo empezaron a demostrar sacando su enojo contra los jugadores del club tras recibir paliza por el Barcelona

 Fotos: EFE
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El autobús del Valencia salió de Mestalla escoltado por la policía y por una puerta distinta a la habitual ante las protestas de sus aficionados en los aledaños del estadio tras perder por 0-5 ante el Barcelona, un resultado que lo sitúa como colista de la liga española con un punto tras cuatro jornadas.

 Biel Alino / EFE
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Al acabar el encuentro cerca de 2.000 aficionados del Valencia se concentraron en la puerta del palco de Mestalla en la Avenida de Suecia para protestar contra la gestión del club y los malos resultados del equipo, agravados por la goleada y mala imagen de este domingo ante el conjunto catalán.

 Biel Alino / EFE
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Muchos de los aficionados que protestaban en la Avenida de Suecia se desplazaron hasta la puerta de la calle Joan Reglà para increpar a los futbolistas que se encontraban en el autobús al que precedía un furgón de la Policía Nacional que abría paso al vehículo valencianista.

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A la llegada del autobús del Valencia a Mestalla antes del partido, los aficionados que se encontraban en los alrededores profirieron insultos y protestaron por la marcha del equipo y desde el inicio del choque mostraron su malestar contra el presidente Kiat Lim e hijo del propietario del club Peter Lim

 Biel Alino / EFE
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Peter Lim fue recibido con una sonora pitada por parte de todo el estadio en un ambiente de creciente malestar entre la afición valencianista por la situación deportiva y la gestión de la entidad.

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Los jugadores y el entrenador Carlos Corberán también fueron pitados al inicio del partido y los cánticos de “fuera, fuera” y “Peter, vete ya” fueron dirigidos al palco, mientras que los integrantes de la Curva Nord accedieron en el minuto 19 (en alusión al año de fundación del club 1919) y con el cántico de "Peter Lim, hijo de p...".

 Kai Forsterling / EFE
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Además, la Policía Nacional informó de que, aunque no hubo detenciones, levantó seis actas mediante las que se identificó y se propuso para sanción a los afectados en aplicación de la Ley del Deporte, si bien no concretó los motivos de esta medida.

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Con motivo del partido entre el Valencia y el Barcelona la Policía Nacional desplegó un dispositivo de seguridad que contó con los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), Guías Caninos, Subsuelo y Protección Ambiental, Brigada Provincial de Información, Unidad Aérea de la Policía, TEDAX y Caballería.

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La seguridad estuvo en todo el contorno del escenario deportivo para evitar cualquier disturbio

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La molestia de los aficionados del Valencia es muy grande, su equipo la pasa mal y eso aumentó más tras la goleada de 0-5 por el FC Barcelona.

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Valencia no ha podido ganar en esta nueva temporada, tiene un empate y tres derrotas el equipo de Carlos Corberán

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