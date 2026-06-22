Unidos por el amor, divididos por la pasión: Él apoya a Senegal y ella a Noruega

El amor ganó antes del pitazo inicial: esta pareja disfruta del Mundial apoyando a selecciones distintas, pero compartiendo la misma pasión por el fútbol.
Con camisetas de equipos rivales, la pareja se roba las miradas de los aficionados y demuestra que la rivalidad puede quedarse solo en la cancha.
Entre banderas, cánticos y emociones mundialistas, esta pareja celebra que el fútbol une corazones más allá de los colores de cada selección.
Pero ellos no son los únicos que desbordan pasión este 22 de junio en las gradas del MetLife Stadium donde se enfrentarán Senegal con Noruega.
Ni las amenazas de lluvias han detenido a los aficionados que esperaron desde temprano para ver sus selecciones enfrentarse.
Unas cuatro horas antes de que Noruega y Senegal se enfrenten, el estadio había sido evacuado por posibles inundaciones según el pronóstico de lluvias, pero después todos regresaron a esperar el inicio del partido.
Las carreteras que conducen al estadio tenían agua acumulada cuatro horas antes del saque inicial previsto para las 8 de la noche (6 de la tarde en Honduras), pero eso no detuvo a los aficionados.
El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta por inundaciones para partes de la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva Jersey que incluía el condado de Bergen, donde se encuentra el MetLife Stadium.
Los aficionados optaron por protegerse con capotes y sombrillas para no perderse por nada el encuentro.
La pasión por sus equipos está intacto ni la lluvia ni el sol impedirá que estos aficionados dejen de disfrutar del Mundial 2026.
Pese a la lluvia, el partido inició puntualmente. Hasta ahora no se han registrado retrasos por el clima durante los primeros 11 días del torneo a excepción de Francia vs Irak que fue retrasado más de una hora por tormenta eléctrica.
El recinto al aire libre, que abrió en 2010 y tiene capacidad para unas 80.000 personas, fue construido sobre pilotes de acero en un terreno pantanoso de Nueva Jersey de ahí que sea considerado zona de posible inundación.