Jugador es condenado a seis años de cárcel por el delito de abuso sexual

El jugador uruguayo de Peñarol Diego García fue condenado este martes por la Justicia de Argentina a seis años y ocho meses de prisión, por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal, por la violación de una mujer en 2021, durante su paso por el club Estudiantes de La Plata, ciudad en la que fue detenido inmediatamente después de la lectura de su condena.