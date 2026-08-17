Papá de futbolista del América de México fue capturado por millonario robo

Mientras el joven futbolista se abre camino en el equipo América de México, su papá ahora le toca enfrentar la justicia por haber cometido un grave delito
El América se impuso como local en su último compromiso ante el Atlético San Luis con goles de Raphael Veiga, Óscar Perea y Diego Arriaga.
Este último goleador tiene un caso que llama mucho la atención, es la detención que tuvo su padre por presunto robo.
Entre los futbolistas del equipo América está el juvenil 22 años Diego Arriaga, quien debutó con el primer equipo en enero del 2025.
Arriaga atraviesa un duro momento familiar ya que su pade Bernabé Arriaga fue detenido por presuntamente robar un camión de ropa deportivade la marca Nike.
Luego de un trabajo de inteligencia en el país mexicano lograron dar con la mercancía que transportaba Bernabé Arriaga, padre del jugador. Así lo conoció en dicha fecha el periodista Carlos Jiménez.
En noviembre del pasado año, Arriaga fue capturado por autoridades mexicanas luego de que desapareciera un camión con dicha mercadería.
Dicho automotor tuvo reporte de robo, comenzaron las investigaciones con cámaras de seguridad hasta que dieron con ellos, el padre del jugador era uno de ellos.
Según el reporte de las autoridades, el padre del futbolista está acusado de liderar una banda delictiva que se dedicaba a interceptar con violencia a camiones para luego robar la mercadería.
Con la mercacía que fue encontrato en posesión el papá del futbolista estaba valuada en aproximadamente 1.5 millones de pesos mexicanos.
El padre del futbolista Diego Arriaga, continúa detenido y bajo proceso judicial en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla
Diego Arriaga sigue haciendo méritos para ir creciendo en su carrera como futbolista del América de México, con quien debutó el 10 de enero de 2025 ante Juárez FC y su primer gol en Liga MX lo hizo el 16 de agosto: contra el Atlético San Luis.