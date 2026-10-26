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¿Feo desplante a Harry Kane? El gesto de Lamine Yamal tras no ganar el Balón de Oro

Lamine Yamal fue captado cuando Harry Kane brindaba su discurso y el gesto ya le está dando la vuelta al mundo

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 15:17
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Tras no ganar el Balón de Oro, las redes sociales se viralizaron con el gesto que hizo el español Lamine Yamal. Lo que hizo el jugador del FC Barcelona ya le está dando la vuelta al mundo.

 Fotos: Cortesía redes
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Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa, se coronó en Londres con el Balón de Oro, el sexto en la historia de Inglaterra y el primero desde Michael Owen en 2001.

 Foto: EFE
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Entre club y selección, Kane anotó 73 goles, además de repartir ocho asistencias, unas cifras solo al alcance de Leo Messi en la campaña 2021-2022, cuando el astro argentino marcó 91 goles.

 Foto: EFE
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En tanto, el español Lamine Yamal, jugador del Barcelona, se alzó por tercer año consecutivo con el trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador menor de 21 años de la temporada.

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Lamine, campeón de la Liga Española con el Barcelona y del Mundial con España, fue además el máximo asistente de la competición española y elegido el mejor jugador de la misma. En la Copa del Mundo, donde fue titular en todos los partidos excepto en el debut contra Cabo Verde, solo sumó un gol, pero forzó un penalti en la semifinal contra Francia.

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Lamine, que apareció en el London Palladium acompañado de su pareja y de varios de sus familiares, recibió el premio de manos de la leyenda ucraniana Andriy Shevchenko.

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"Es un honor estar aquí y recibir este premio. Me hubiera gustado que aquí estuviese Cubarsí. Se lo merece también, Ojalá se lo hubiera llevado él. Es el tercer año que he ganado este premio y es un honor. Estoy muy agradecido a mi club y a la selección y tengo que seguir trabajando para ganar más premios como este", dijo Lamine al recoger el premio.

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Preguntado por Thierry Henry, uno de los presentadores del evento, sobre si este es el premio que esperaba ganar este año, en referencia al Balón de Oro. "Yo quiero todos, pero este quería que fuera para Cubarsí".

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En redes sociales se viralizaron varios momentos de Lamine Yamal, uno de ellos de su hermano menor durante la gala.

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El niño llamado Keyne mostró una cara de tristeza durante la gala, algo que parecía le esperaba a Lamine Yamal y compañía.

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En redes se viralizó cuando Harry Kane fue anunciado como el ganador y el gesto de tristeza de Yamal no pasó desapercibido.

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En diferentes momentos se le vio triste y serio a Lamine Yamal mientras Harry Kane recibía el premio al mejor jugador del mundo.

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Y es que, mientras Harry Kane daba su discurso, a Lamine Yamal se le vio de esta manera. ¿Feo desplante al jugador inglés del Bayern Múnich?

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Las redes sociales se llenaron de esta imagen que demostró la tristeza de Lamine Yamal por no poder agenciarse con el Balón de Oro 2026.

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