¿Feo desplante a Harry Kane? El gesto de Lamine Yamal tras no ganar el Balón de Oro

"Es un honor estar aquí y recibir este premio. Me hubiera gustado que aquí estuviese Cubarsí. Se lo merece también, Ojalá se lo hubiera llevado él. Es el tercer año que he ganado este premio y es un honor. Estoy muy agradecido a mi club y a la selección y tengo que seguir trabajando para ganar más premios como este", dijo Lamine al recoger el premio.