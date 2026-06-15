Carlos Eduardo Espina revela qué enfermedad tiene y preocupa a los fanaticos del Victoria

La preocupación se instaló durante los últimos días entre aficionados, dirigentes y personas cercanas al Club Deportivo Victoria. Ante las constantes preguntas sobre su estado de salud, Carlos Eduardo Espina decidió romper el silencio y explicar personalmente el difícil momento que ha enfrentado.
A través de un video dirigido a sus seguidores, el presidente del conjunto ceibeño contó cómo comenzaron los malestares que lo obligaron a buscar atención médica y mantenerse alejado temporalmente de algunas actividades relacionadas con el club.
Espina explicó que todo comenzó durante la semana en que se disputó el encuentro entre las selecciones de Honduras y Argentina en Texas, Estados Unidos. Según relató, aquella mañana despertó sintiéndose cansado, aunque decidió asistir al evento deportivo.
Sin embargo, mientras se encontraba en el estadio, comenzó a experimentar una sensación de sofocación, acompañada de dolor de cabeza, síntomas que inicialmente no parecían anticipar la situación que enfrentaría horas más tarde.
Tras regresar a casa, el dirigente deportivo se fue a descansar, pero despertó con fiebre y pasó una noche complicada. Al ver que su estado no mejoraba, decidió acudir a un centro asistencial para someterse a diversos exámenes médicos.
Según contó, los primeros estudios no mostraron resultados concluyentes. No obstante, los síntomas persistían y continuaba presentando fiebre, agotamiento y malestar general, por lo que decidió regresar nuevamente para una evaluación más profunda.
Fue entonces cuando los médicos detectaron la presencia de líquido en los pulmones y, tras nuevos análisis, confirmaron el diagnóstico que muchos de sus seguidores desconocían: neumonía.
El presidente del Victoria señaló que actualmente se encuentra bajo tratamiento médico y que los especialistas le han recetado varios medicamentos para controlar la enfermedad y acelerar su recuperación. Asimismo, aseguró que ha mostrado una evolución favorable y que poco a poco ha comenzado a sentirse mejor, una noticia que ha generado alivio entre los aficionados del club ceibeño.
Espina también aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días. Expresó su gratitud por las oraciones, mensajes y palabras de aliento enviadas por amigos, familiares y seguidores del Victoria.
Finalmente, aseguró que su deseo es recuperarse completamente para retomar cuanto antes sus actividades y continuar impulsando los proyectos deportivos de la institución. Con optimismo, cerró su mensaje con una frase de aliento para los aficionados: "El Victoria renace, pronto estaremos más fuertes".