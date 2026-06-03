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Carlos Eduardo Espina regalará 400 boletos para el Honduras vs Argentina: ¿Cómo participar?

Si vives en Estados Unidos y quieres asistir al Honduras vs Argentina esto es lo que debes hacer para ir gratis al amistoso en Houston

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 09:16
Carlos Eduardo Espina regalará 400 boletos para el Honduras vs Argentina: ¿Cómo participar?
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Carlos Eduardo Espina, famoso influencer que radica en Estados Unidos, anunció que estará regalando 400 boletos para el partido amistoso entre Honduras y Argentina este sábado en Estados Unidos. ¿Cómo puedes participar y ganar?

 Foto: El Heraldo
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Honduras se encuentra en Houston entrenando para el partido que será este sábado a las 6:00 pm en Texas, único amistoso que disputará la Bicolor en este mes de junio.

Foto: El Heraldo
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Una de las novedades en la Selección es el primer llamado del delantero Keyrol Figueroa, del equipo Sub21 del Liverpool de Inglaterra y que tendría minutos.

Foto: El Heraldo
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De su lado, Argentina jugará ante Honduras e Islandia previo a su debut en el Mundial ante la Selección de Argentina el 16 de junio.

Foto: Cortesía redes Selección de Argentina
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Argentina se instaló en Kansas para comenzar a entrenar y luego se trasladará a Houston para el juego de este sábado a las 6:00 PM, horas de Honduras.

Foto: Cortesía redes Selección de Argentina
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El partido se disputará en el Kyle Field de Texas, recinto con capacidad para 102 mil aficionados. Ahora bien, si vives en Estados Unidos cómo puedes ganarte un boleto o más de uno para este duelo.

Foto: Cortesía redes
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Carlos Eduardo Espina precisó que debes entrar al link: https://forms.gle/Mi14yVEvAfGsVz4p7. Esta es una iniciativa junto a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) y el bufete Morgan & Morgan.

 Foto: Cortesía redes Carlos Espina
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El objetivo es llevar al juego a familias de escasos recursos, específicamente a 100 familias entregando cuatro entradas por grupo familiar.

Foto: Cortesía redes Carlos Espina
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Las personas interesadas deberán llenar un formulario publicado en su perfil oficial y luego se seleccionarán las familias que realmente necesiten apoyo económico para asistir al partido.

 Foto: Cortesía redes Carlos Espina
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"Lo único que pido es que sea gente que realmente no tiene dinero para ir. Sabemos que los boletos están un poco elevados", apuntó.

 Foto: Cortesía redes Carlos Espina
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