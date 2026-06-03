Carlos Eduardo Espina regalará 400 boletos para el Honduras vs Argentina: ¿Cómo participar?

Carlos Eduardo Espina, famoso influencer que radica en Estados Unidos, anunció que estará regalando 400 boletos para el partido amistoso entre Honduras y Argentina este sábado en Estados Unidos. ¿Cómo puedes participar y ganar?
Honduras se encuentra en Houston entrenando para el partido que será este sábado a las 6:00 pm en Texas, único amistoso que disputará la Bicolor en este mes de junio.
Una de las novedades en la Selección es el primer llamado del delantero Keyrol Figueroa, del equipo Sub21 del Liverpool de Inglaterra y que tendría minutos.
De su lado, Argentina jugará ante Honduras e Islandia previo a su debut en el Mundial ante la Selección de Argentina el 16 de junio.
Argentina se instaló en Kansas para comenzar a entrenar y luego se trasladará a Houston para el juego de este sábado a las 6:00 PM, horas de Honduras.
El partido se disputará en el Kyle Field de Texas, recinto con capacidad para 102 mil aficionados. Ahora bien, si vives en Estados Unidos cómo puedes ganarte un boleto o más de uno para este duelo.
Carlos Eduardo Espina precisó que debes entrar al link: https://forms.gle/Mi14yVEvAfGsVz4p7. Esta es una iniciativa junto a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) y el bufete Morgan & Morgan.
El objetivo es llevar al juego a familias de escasos recursos, específicamente a 100 familias entregando cuatro entradas por grupo familiar.
Las personas interesadas deberán llenar un formulario publicado en su perfil oficial y luego se seleccionarán las familias que realmente necesiten apoyo económico para asistir al partido.
"Lo único que pido es que sea gente que realmente no tiene dinero para ir. Sabemos que los boletos están un poco elevados", apuntó.