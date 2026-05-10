Burla a Vinícius, Rashford rompe marca de Messi y leyenda sorprende a Barcelona

El FC Barcelona derrotó 2-0 al Real Madrid en el Spotify Camp Nou con goles de Marcus Rashford y Ferrán Torres, durante el juego hubo de todo
En la previa del partido, justo cuando el autobús llegaba al estadio los aficionados lanzaron de todo a ambos equipos y terminaron rompiendo vidrios de los dos.
Olivia Rodrigo, quien figuró su marca en la camisa del Barcelona para este clásico español, se fue donde Lamine Yamal y con quien se sacó una foto.
Lamine Yamal sigue recuperándose de su lesión, por lo que le tocó celebrar desde las gras y así lo hacía tras el gol de Rashford
Jordi Alba no se podía perder este juego y estuvo con el grupo de jugadores en la previa del clásico español.
Marcus Rashford le dedicó su gol al técnico alemán Hansi Flick, quien perdió a su papá horas antes del clásico español.
En el medio campo este aficionado le pidió matrimonio a su chica y ella se vio muy sorprendida al estar en el estadio y más por lo ocurrido, al final dijo que sí
Marcus Rashford rompió marca que tenía Lionel Messi, quien anotó el último gol de tiro libre en un clásico español y fue en el 2012.
Así estuvo Lamine Yamal viendo el partido del Barcelona ante el Real Madrid.
Vinícius Jr una vez más envuelto en problemas con jugadores contrarios y esta vez casi se va a los golpes con Gerard Martin
Vinícius Jr fiel a su estilo le respondió a la afición del Barcelona, haciendo ver las 15 Champions League que tiene el Real Madrid.
Por lo que la afición le lanzó un balón de playa al brasileño en burla a que no ganó el Balón de Oro
Los compañeros del Real Madrid rápidamente sacaron el balón de playa de la cancha del Spotify Camp Nou