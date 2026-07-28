Fue seleccionado de Honduras, indocumentado en USA y ahora juega en la "talacha" en Houston

Fue seleccionado de Honduras, legionario, indocumentado en Estados Unidos y ahora regresó a suelo estadounidense para jugar en la "talacha". Esta es la historia de Bryan Moya y su actualidad.
Bryan Moya tiene actualmente 32 años y fue parte del proceso eliminatorio con Honduras rumbo a Qatar 2022, eliminatoria Honduras quedó última y Moya fue de los titulares.
Moya estuvo en el extranjero en clubes de Venezuela y Angola. En Honduras lo hizo en Vida, Olimpia, Real España y Marathón.
Sin embargo, sus últimos años en Liga Nacional no fueron como muchos esperaban tomando en cuenta la calidad que mostró en su momento. Con Real España tuvo una regular participación.
Ya en el último semestre vistió la camiseta de Marathón y terminó saliendo de la institución por problemas de indisciplina. Moya se había ido muy joven a Estados Unidos como indocumentado y ahí fue parte del Houston Dynamo, pero al ser indocumentado le limitó jugar profesional en USA.
Tal parece que pudo solucionar su tema migratorio en Estados Unidos ya que retornó a territorio estadounidense para ser parte de la famosa "talacha".
Moya fue visto en la Copa Horizon en Houston tras haber salido del Marathón por temas de indisciplina. En la Copa Horizon está destacando, según varios reportes.
El catracho aprovechó para ir a ganar unos dólares a Estados Unidos y mantenerse en forma, no se sabe si volverá a jugar de manera profesional.
Bryan Moya es una de las sensaciones en la talacha de Estados Unidos, luego de ser legionario y seleccionado nacional. A su 32 años ahora participa en el fútbol burocrático en USA.
Fue en el Zulia de Venezuela donde más destacó allá por el 2019, haciendo goles en Copa Sudamericana, después se fue a Angola.