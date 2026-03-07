  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo

El FC Barcelona sufrió pero pudo imponerse como visitante ante el Athletic Club Bilbao por LaLiga con una joya de gol de Lamine Yamal que rompió récord de Messi

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 16:46
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
1 de 16

El FC Barcelona sufrió pero pudo imponerse como visitante ante el Athletic Club Bilbao por LaLiga con una joya de gol de Lamine Yamal que rompió récord de Messi
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
2 de 16

El partido prometió otra cosa en su inicio luego de que Ferrán Torres tuviera la oportunidad de poner a ganar al Barcelona a penas arrancando, pero la mandó afuera.
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
3 de 16

No anduvo fino Ferrán Torres, luego volvió a tener otra jugada en el área, y nuevamente volvió a fallar ante el Athletic Club.
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
4 de 16

El Athletic Club empezó a tomar los tiempos y las mejores oportunidades del partido, aquí por poco uno de los suyos termina lesionado al impactar con Joan García.
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
5 de 16

El jugador Aymeric Laporte chocó con el portero y realizó un giro que todos esperaban lo peor, por suerte el jugador fue atendido y no sufrió un lesión.
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
6 de 16

Iñaki Williams dentro del área generó problemas, aquí quedó solo y no desaprovechó el espacio de la defensa del Barcelona que comenzó mal.
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
7 de 16

Pero en el inicio de la misma el atacante del Athletic Club se quedó en fuera en fuera de lugar.
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
8 de 16

Los locales fueron ampliamente superiores al Barcelona y generaban más peligro, pero no aprovecharon.
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
9 de 16

En el inicio de la segunda parte se dio una jugada llena de mucha polémica luego que Pau Cubarsí se bajara a Iñaki Williams cuando se iba solo al ataque, pedían la roja para el defensor, pero solo fue amonestado con amarilla.
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
10 de 16

Joan García fue pieza clave para el triunfo del FC Barcelona, apareció justo cuando fue exigido y tapó oportunidades que muchos se quedaron con el grito en la garganta.
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
11 de 16

Hasta que apareció Lamine Yamal para marcar el gol del triunfo del Barcelona tras pase de Pedri, se perfiló en banda derecha, ingresó al área y de zurda la mandó a guardar, el balón pegó en el poste y se metió.

Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
12 de 16

BILBAO, 07/03/2026.- El centrocampista del Athletic Club Robert Navarro (d) dispara a puerta durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Athletic Club de Bilbao y FC Barcelona disputan este sábado en San Mamés. EFE/Luis Tejido
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
13 de 16

La celebración de Lamine Yamal fue con mucha euforia, era de esperarse, el Barcelona la pasaba mal, estaban más cerca de la derrota que del triunfo cuando se dio esta jugada.
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
14 de 16

Con este tanto Lamine Yamal ha llegado a 50 goles, 44 con el Barcelona y seis con la selección de España con tan solo 18 años y 237 días. Con esto rompe marca de Messi que llegó a dicha cifra a los 20 años y 315 días, de Cristiano Ronaldo que lo alcanzó a los 21 años y 297 días.
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
15 de 16

El FC Barcelona sigue como líder de LaLiga de España, llegó a 67 puntos, cuatro más que el Real Madrid que es segundo con 63 y diez del Atlético que es tercero.
Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo
16 de 16

El Barcelona ahora se prepara para enfrentar al Newcastle este próximo martes por la Liga de Campeones de Europa.
Cargar más fotos