Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo

El FC Barcelona sufrió pero pudo imponerse como visitante ante el Athletic Club Bilbao por LaLiga con una joya de gol de Lamine Yamal que rompió récord de Messi
El partido prometió otra cosa en su inicio luego de que Ferrán Torres tuviera la oportunidad de poner a ganar al Barcelona a penas arrancando, pero la mandó afuera.
No anduvo fino Ferrán Torres, luego volvió a tener otra jugada en el área, y nuevamente volvió a fallar ante el Athletic Club.
El Athletic Club empezó a tomar los tiempos y las mejores oportunidades del partido, aquí por poco uno de los suyos termina lesionado al impactar con Joan García.
El jugador Aymeric Laporte chocó con el portero y realizó un giro que todos esperaban lo peor, por suerte el jugador fue atendido y no sufrió un lesión.
Iñaki Williams dentro del área generó problemas, aquí quedó solo y no desaprovechó el espacio de la defensa del Barcelona que comenzó mal.
Pero en el inicio de la misma el atacante del Athletic Club se quedó en fuera en fuera de lugar.
Los locales fueron ampliamente superiores al Barcelona y generaban más peligro, pero no aprovecharon.
En el inicio de la segunda parte se dio una jugada llena de mucha polémica luego que Pau Cubarsí se bajara a Iñaki Williams cuando se iba solo al ataque, pedían la roja para el defensor, pero solo fue amonestado con amarilla.
Joan García fue pieza clave para el triunfo del FC Barcelona, apareció justo cuando fue exigido y tapó oportunidades que muchos se quedaron con el grito en la garganta.
Hasta que apareció Lamine Yamal para marcar el gol del triunfo del Barcelona tras pase de Pedri, se perfiló en banda derecha, ingresó al área y de zurda la mandó a guardar, el balón pegó en el poste y se metió.
BILBAO, 07/03/2026.- El centrocampista del Athletic Club Robert Navarro (d) dispara a puerta durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Athletic Club de Bilbao y FC Barcelona disputan este sábado en San Mamés. EFE/Luis Tejido
La celebración de Lamine Yamal fue con mucha euforia, era de esperarse, el Barcelona la pasaba mal, estaban más cerca de la derrota que del triunfo cuando se dio esta jugada.
Con este tanto Lamine Yamal ha llegado a 50 goles, 44 con el Barcelona y seis con la selección de España con tan solo 18 años y 237 días. Con esto rompe marca de Messi que llegó a dicha cifra a los 20 años y 315 días, de Cristiano Ronaldo que lo alcanzó a los 21 años y 297 días.
El FC Barcelona sigue como líder de LaLiga de España, llegó a 67 puntos, cuatro más que el Real Madrid que es segundo con 63 y diez del Atlético que es tercero.
El Barcelona ahora se prepara para enfrentar al Newcastle este próximo martes por la Liga de Campeones de Europa.