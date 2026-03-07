Barcelona gana con polémica al Athletic Club y Lamine Yamal rompe récord de Messi y Cristiano Ronaldo

Con este tanto Lamine Yamal ha llegado a 50 goles, 44 con el Barcelona y seis con la selección de España con tan solo 18 años y 237 días. Con esto rompe marca de Messi que llegó a dicha cifra a los 20 años y 315 días, de Cristiano Ronaldo que lo alcanzó a los 21 años y 297 días.