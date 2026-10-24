Balón de Oro 2026: Lo que hará Barcelona si Lamine Yamal no se lleva el galardón

En medio de esta polémica, el Barcelona podría seguir el ejemplo del Real Madrid, que el año pasado optó por no acudir a la ceremonia del Balón de Oro en medio de su desacuerdo con el resultado de la premiación. Aquel episodio convirtió la gala en un escenario de debate sobre la relación entre los grandes clubes europeos y una distinción que, pese a su enorme prestigio, no está exenta de controversias.