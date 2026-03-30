Así es la nueva vida de Shannon Welcome en EE UU: ¿Qué le pasó en su boca?

¿Recuerdan a Shannon Welcome? Este exjugador es primo de Georgie Welcome y llegó a jugar en clubes como Motagua y hasta en el extranjero. Así es su nueva vida en Estados Unidos y, ¿qué le pasó en su boca?
Shannon Welcome tiene ya varios años viviendo en Estados Unidos. En 2019, mientras militaba en Social Sol de Liga de Ascenso, se fue a jugar burocrático a EE UU, específicamente al Victoria Miami de la Florida en la famosa "talacha".
Welcome llegó a jugar en el extranjero en países como Guatemala y la segunda división de Grecia, con varias instituciones.
Fue más recordado en el Motagua, equipo donde militó desde el 2008 al 2010. En Honduras también jugó en Necaxa, Juticalpa, Real Sociedad y Vida.
En el extranjero lo hizo en Heredia de Guatemala, Acharnaikos, Chania y Aiginiakos de la segunda división de Grecia.
Shannon Welcome fue visto en la Lempireños Indoor Super Cup que se disputó recientemente en Winchester, Virginia, Estados Unidos.
Welcome dijo que juega fútbol burocrático los fines de semana y de lunes a viernes trabaja en diversas actividades.
Shannon Welcome también mencionó que lleva tres años residiendo en Estados Unidos. "He estado tres años acá, sigo jugando fútbol en las copas que están acá", dijo.
Añadió que "extraño lo profesional y si estuviera en Honduras seguramente estuviera jugando fútbol profesional". El exdelantero tiene actualmente 37 años.
En la entrevista al periodista Jorge Fermán apareció hablando, pero se tapaba la boca. Muchas personas decían que tiene problema con sus dientes, aunque él no explicó el porqué.