  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Anthony Gordon es captado en Barcelona y así se dejó querer por los catalanes

El británico Anthony Gordon ha llegado a Barcelona para pasar la revisión médica con el Barcelona luego de dejar el Newcastle

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 08:39
Anthony Gordon es captado en Barcelona y así se dejó querer por los catalanes
1 de 12

El británico Anthony Gordon ha llegado a Barcelona para pasar la revisión médica con el Barcelona luego de dejar el Newcastle
Anthony Gordon es captado en Barcelona y así se dejó querer por los catalanes
2 de 12

El delantero inglés Anthony Gordon ha llegado este jueves al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para pasar la revisión médica previa a la firma de su contrato como nuevo jugador del Barça para las próximas cinco temporadas, procedente del Newcastle.
Anthony Gordon es captado en Barcelona y así se dejó querer por los catalanes
3 de 12

El internacional inglés se convertirá en el primer refuerzo del equipo entrenado por Hansi Flick con vistas a la próxima temporada, después de que el director deportivo azulgrana, Anderson de Souza 'Deco', acelerara un acuerdo esta semana con los agentes del futbolista en un viaje a Londres.
Anthony Gordon es captado en Barcelona y así se dejó querer por los catalanes
4 de 12

La operación, fraguada hace unos meses, se ha concretado en un tiempo récord, debido al interés del club catalán de cerrarla antes de la disputa del Mundial y ante las ofertas que el Newcastle tenía por Gordon procedente del Bayern Múnich y del Liverpool.

Anthony Gordon es captado en Barcelona y así se dejó querer por los catalanes
5 de 12

El fichaje se ha cerrado por 70 millones de euros fijos más 10 en variables.
Anthony Gordon es captado en Barcelona y así se dejó querer por los catalanes
6 de 12

Nacido en Liverpool en 2001, el atacante, de 25 años, es uno de los futbolistas emergentes del fútbol inglés.
Anthony Gordon es captado en Barcelona y así se dejó querer por los catalanes
7 de 12

En el mercado de invierno de 2023, el Newcastle pagó por él 45 millones de libras al Everton, club en el que se formó, y ha marcado 39 goles en 152 partidos con 'las urracas', ya sea jugando como extremo izquierdo, su posición natural, o de delantero centro.
Anthony Gordon es captado en Barcelona y así se dejó querer por los catalanes
8 de 12

Esta temporada se enfrentó al Barcelona en la jornada inaugural de la fase liga de Campeones y marcó el único tanto de su equipo, en un duelo en que el conjunto azulgrana ganó por 1-2, gracias a un doblete de Marcus Rashford.
Anthony Gordon es captado en Barcelona y así se dejó querer por los catalanes
9 de 12

Más allá de goles y asistencias, Gordon destaca por su capacidad de sacrificio en la presión, algo muy apreciado por el técnico del Barcelona, Hansi Flick.
Anthony Gordon es captado en Barcelona y así se dejó querer por los catalanes
10 de 12

Tras aterrizar en Barcelona, Gordon se ha acercado a saludar a los periodistas presentes fuera de la terminal y está previsto que acuda esta tarde al Hospital de Barcelona para superar la revisión médica.

Anthony Gordon es captado en Barcelona y así se dejó querer por los catalanes
11 de 12
Anthony Gordon es captado en Barcelona y así se dejó querer por los catalanes
12 de 12

El acuerdo debería formalizarse en las próximas horas, antes de que el jugador se incorpore a la concentración de Inglaterra previa al Mundial.
Cargar más fotos