Algarabía y belleza de Colombia a disputar liderato del grupo K con Portugal

Miles de aficionados colombianos tiñeron de amarillo las calles de Miami en la previa del decisivo duelo frente a Portugal y por supuesto la belleza de las colombianas se hizo presente en el ambiente.
La hinchada cafetera llegó desde temprano al estadio para alentar a Colombia en busca del liderato del Grupo K.
Banderas, camisetas y cánticos marcaron el ambiente que protagonizó la afición colombiana antes del pitazo inicial.
La marea amarilla convirtió los alrededores del estadio en una auténtica fiesta previo al choque contra Portugal.
Familias enteras y grupos de amigos acompañaron a la Selección de Colombia en uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.
El color y la pasión de los seguidores colombianos se hicieron sentir dentro y fuera del estadio de Miami.
La afición cafetera respondió con un lleno en las gradas para respaldar a su selección frente a Portugal.
Con bombos, banderas y mucho entusiasmo, los colombianos calentaron el ambiente horas antes del encuentro mundialista sin importar nada, ni siquiera la lluvia.
La ilusión por asegurar el primer lugar del Grupo K reunió a miles de hinchas colombianos en Miami.
Colombia contó con un masivo respaldo en las tribunas para enfrentar a una Portugal obligada a ganar.
El amarillo predominó en las calles y en el estadio, donde la afición colombiana vivió una verdadera fiesta mundialista.
La pasión de los seguidores cafeteros volvió a quedar en evidencia con un espectacular recibimiento para su selección antes del duelo ante Portugal que ni la lluvia detuvo.