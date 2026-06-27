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Algarabía y belleza de Colombia a disputar liderato del grupo K con Portugal

Colombia llegó con ventaja tras ganar sus dos primeros encuentros, mientras que los portugueses estaban obligados a conseguir la victoria para quedarse con el primer lugar de la zona.

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 16:29
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Miles de aficionados colombianos tiñeron de amarillo las calles de Miami en la previa del decisivo duelo frente a Portugal y por supuesto la belleza de las colombianas se hizo presente en el ambiente.

Fotos: Jenny Fernández/Eduardo Solano/EL HERALDO.
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La hinchada cafetera llegó desde temprano al estadio para alentar a Colombia en busca del liderato del Grupo K.
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Banderas, camisetas y cánticos marcaron el ambiente que protagonizó la afición colombiana antes del pitazo inicial.

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La marea amarilla convirtió los alrededores del estadio en una auténtica fiesta previo al choque contra Portugal.
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Familias enteras y grupos de amigos acompañaron a la Selección de Colombia en uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

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El color y la pasión de los seguidores colombianos se hicieron sentir dentro y fuera del estadio de Miami.
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La afición cafetera respondió con un lleno en las gradas para respaldar a su selección frente a Portugal.
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Con bombos, banderas y mucho entusiasmo, los colombianos calentaron el ambiente horas antes del encuentro mundialista sin importar nada, ni siquiera la lluvia.
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La ilusión por asegurar el primer lugar del Grupo K reunió a miles de hinchas colombianos en Miami.

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Colombia contó con un masivo respaldo en las tribunas para enfrentar a una Portugal obligada a ganar.
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El amarillo predominó en las calles y en el estadio, donde la afición colombiana vivió una verdadera fiesta mundialista.

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La pasión de los seguidores cafeteros volvió a quedar en evidencia con un espectacular recibimiento para su selección antes del duelo ante Portugal que ni la lluvia detuvo.
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