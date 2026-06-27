Duro castigo a jugadores de Uruguay tras ser eliminados en fase de grupo en Mundial 2026

La selección de Uruguay fue la gran decepción en el Mundial United 2026 al no poder avanzar de la fase de grupos.
La selección de Uruguay no pudo ganar ningún partido en el Mundial United 2026.
Uruguay estuvo ubicado en el Grupo H en el Mundial United 2026 junto con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.
Los de Marcelo "Loco" Bielsa igualaron ante Arabia Saudita, luego ante Cabo Verde y en su última presentación cayeron contra la España de Lamine Yamal.
Debido a esta gran decepción, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió cancelar el vuelo chárter que tenía para el grupo de seleccionados.
Todo estaba reservado para que los jugadores y cuerpo técnico se trasladara a Montevideo en un vuelo privado, como muestra de castigo, se los han cancelado.
Como consecuencia de esta decisión, los futbolistas no volverán al país como un grupo. Cada integrante del plantel organizará su regreso de manera individual, viajando en vuelos comerciales
Todos con diferentes destinos y escalas, ya que algunos jugadores se incorporarán directamente a sus respectivos clubes, otros irán primero a Uruguay a disfrutar de unos días de descanso antes de retomar sus compromisos deportivos.
El golpe de quedarse en fase de grupos fue muy duro para todo Uruguay, por lo que han dado un castigo a sus jugadores.
Uruguay no solo fue noticia por haber quedado eliminado en fase de grupo, horas antes de su último partido en United 2026 se conoció que varios jugadores se le plantaron a Bielsa que no estaban conforme con su idea y estilo de trabajo.
Por lo que el problema interno en la selección de Uruguay estaba fuera de control y todo se demostró en el terreno de las acciones.
Ahora se está a la espera de una decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sobre el futuro del técnico Marcelo Bielsa.