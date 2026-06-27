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Duro castigo a jugadores de Uruguay tras ser eliminados en fase de grupo en Mundial 2026

Duro golpe el que le han dado a los jugadores de la selección de Uruguay luego de no poder avanzar ni de fase de grupo en el Mundial United 2026

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 15:47
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La selección de Uruguay fue la gran decepción en el Mundial United 2026 al no poder avanzar de la fase de grupos.

 Francisco Guasco / EFE
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La selección de Uruguay no pudo ganar ningún partido en el Mundial United 2026.

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Uruguay estuvo ubicado en el Grupo H en el Mundial United 2026 junto con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

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Los de Marcelo "Loco" Bielsa igualaron ante Arabia Saudita, luego ante Cabo Verde y en su última presentación cayeron contra la España de Lamine Yamal.

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Debido a esta gran decepción, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió cancelar el vuelo chárter que tenía para el grupo de seleccionados.

 Alex Cruz / EFE
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Todo estaba reservado para que los jugadores y cuerpo técnico se trasladara a Montevideo en un vuelo privado, como muestra de castigo, se los han cancelado.

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Como consecuencia de esta decisión, los futbolistas no volverán al país como un grupo. Cada integrante del plantel organizará su regreso de manera individual, viajando en vuelos comerciales

 Alex Cruz / EFE
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Todos con diferentes destinos y escalas, ya que algunos jugadores se incorporarán directamente a sus respectivos clubes, otros irán primero a Uruguay a disfrutar de unos días de descanso antes de retomar sus compromisos deportivos.

 Alex Cruz / EFE
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El golpe de quedarse en fase de grupos fue muy duro para todo Uruguay, por lo que han dado un castigo a sus jugadores.

 Alex Cruz / EFE
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Uruguay no solo fue noticia por haber quedado eliminado en fase de grupo, horas antes de su último partido en United 2026 se conoció que varios jugadores se le plantaron a Bielsa que no estaban conforme con su idea y estilo de trabajo.

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Por lo que el problema interno en la selección de Uruguay estaba fuera de control y todo se demostró en el terreno de las acciones.

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Ahora se está a la espera de una decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sobre el futuro del técnico Marcelo Bielsa.

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