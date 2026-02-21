  1. Inicio
Aficionados de Osasuna fueron sometidos por la policía luego de triunfo al Real Madrid

En el Estadio El SADAR, casa del CA Osasuna, se vivió un hecho lamentable al finalizar el partido ante el Real Madrid por LaLiga. Los aficionados del equipo local huyeron de la seguridad del escenario deportivo

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 18:41
El Osasuna venció, más de quince años después, al Real Madrid (2-1) con un gol en el minuto 90 de Raúl García de Haro en un gran partido de los de Alessio Lisci, que se adelantaron por mediación de Budimir antes de que el brasileño Vinicius lograra el empate en el 73.
El equipo navarro inició bien el choque, manteniendo a raya a un Real Madrid que compareció en El Sadar sin claridad en ataque pese a la movilidad que mostraban todos los futbolistas de Álvaro Arbeloa.
Rosier marcó bien a un Vinicius que disparó de forma tímida en la primera ocasión del choque, justo antes de que Budimir avisara con un zurdazo con rosca que a punto estuvo de ver puerta.
Pero mientras los jugadores de Osasuna se mantenían celebrando en los vestuarios este triunfo que los mantiene en la media tabla, sus seguidores corrían por sus vidas
La gradería sur del estadio de El Sadar se volvió un caos para los aficionados locales, mismos que -sin alguna razón confirmada- comenzaron a correr en busca de escapar de los policías
Varios aficionados tuvieron que correr con mucha con rapidez debido a que la seguridad en el estadio los castigaba con el tolete si los agarraban.

Osasuna lamentó en un comunicado los incidentes ocurridos en El Sadar tras el triunfo ante el Real Madrid (2-1)
Todo dejó "escenas de pánico" y afectaron a socios en el momento de salir del estadio, con cargas policiales en uno de los fondos.
"El Club Atlético Osasuna abrirá una investigación interna para aclarar los incidentes ocurridos tras la disputa, esta noche, del encuentro ante el Real Madrid", publicó en un comunicado en su web.
"El club lamenta las imágenes que se han presenciado en las zonas interiores del estadio una vez concluido el partido"
"Las escenas de pánico y la afectación que ello ha tenido sobre socios y socias que desalojaban el estadio", continúa.
Y cerró la nota: "En ese momento celebrando una gran victoria de su equipo", añadió lamentando los hechos ocurridos.

Según medios locales, todo empezó porque la policía esperaba al terminar el partido a un aficionado que lanzó objeto al terreno de las acciones. Luego de lo ocurrido, se detuvo a dos hinchas.
