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Aficionado asesinado a balazos cuando iba al partido Independiente vs Motagua: Club se pronuncia

El equipo lamentó la pérdida y envió un mensaje de solidaridad a los familiares y amigos de Valladares Mata

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 15:42
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Club de Liga Nacional está de luto. Asesinan a reconocido aficionado cuando iba a presenciar el partido Independiente vs Motagua.

Fotos: Cortesía.
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Víctor Manuel Valladares Mata, conocido popularmente como “El Jomy”, fue asesinado este sábado en Siguatepeque, Comayagua.
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Valladares Mata se desempeñaba como presidente de la Asociación de Taxistas de Siguatepeque (ATIS) y era una figura reconocida dentro del transporte local.
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El crimen ocurrió en la carretera CA-5, específicamente a la altura del kilómetro 115, en la zona central de Honduras.
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De acuerdo con los primeros informes, la víctima se movilizaba en su taxi cuando fue interceptada por individuos que aún no han sido identificados.
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Los sujetos habrían efectuado varios disparos contra el conductor, causándole la muerte en el mismo lugar.
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El cuerpo de Valladares Mata quedó dentro de la unidad de transporte después del ataque armado.
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Reportes de medios de la zona señalan que “El Jomy” se dirigía hacia Comayagua al momento de ser atacado.
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Según esas versiones, el dirigente del transporte tenía previsto acudir al encuentro deportivo entre Independiente y Motagua en la ciudad de Comayagua.
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Luego de reportarse el asesinato, elementos de las autoridades llegaron al sector para asegurar la escena y comenzar las investigaciones correspondientes.
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Hasta ahora, las autoridades no han establecido quiénes estarían detrás del crimen ni cuál habría sido el motivo del ataque.
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La muerte de Valladares Mata generó consternación entre sus compañeros del gremio del transporte y personas cercanas de Siguatepeque.
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El Club Atlético Independiente también expresó su pesar por el fallecimiento de “El Jomy”, a quien identificó como un aficionado muy querido por la institución.
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El equipo lamentó la pérdida y envió un mensaje de solidaridad a los familiares y amigos de Valladares Mata.
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“Tu pasión permanecerá viva en nuestra historia”, expresó el club en su mensaje de despedida dedicado al reconocido aficionado.
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El caso se suma a la ola de violencia que afecta a Honduras, mientras las autoridades trabajan para esclarecer el asesinato y localizar a los responsables.
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