Estafan a madre de Adriano y el ex delantero estalla y lanza amenaza: "Vas a ver al diablo"

Adriano no ha soportado lo que le han hecho a su madre a través de un teléfono y ha dejado un video en sus redes sociales en donde se mostró molesto por lo ocurrido
Una mala jugada le han realizado a la madre del ex delantero y él ha reaccionado muy molesto por lo que le han hecho a su progenitora.
Adriano tuvo un tiempo de hacer un video y lo ha dejado en su cuenta de instagram al que le hizo esto a su madre.
Adriano explicó lo ocurrido y a su madre y que ahora va en busca de los que la han estafado.
Adriano amenazó mediante un vídeo en sus redes sociales a la persona que se hizo pasar por él para estafar a su madre. La persona que usurpó su identidad del brasileño engañó a su madre logrando 15.000 reales (2.400 euros).
“A ese sinvergüenza de ahí, mejor que lo devuelvas, porque te voy a perseguir como un demonio”.
El mensaje fue claro del ex delantero brasileño quien se molestó muy molesto por haber burlado a su madre.
“Estoy aquí para avisarle de algo muy serio. Mi madre acaba de depositar 15 mil y pico reales en una cuenta de alguien que se hacía pasar por mí ¡Mi madre¡ Con madres, abuelas y familia no se juega”.
El ladrón le había hecho saber a la madre de Adriano que cambió de número de teléfono, pero esto no fue así.
“Si no lo devuelves, ya verás si no descubro quién eras. Vas a ver al mismo diablo bajar a la tierra. Te doy 24 horas”.
Adriano vistió las camisetas de Inter, Fiorentina, Roma, Parma (todos de Italia), San Pablo, Corinthians, Athletico Paranaense durante su carrera. Cuando dejó de jugar al fútbol profesional, regresó a Vila Cruzeiro, la favela de Rio de Janeiro en la que se crió.
“Vila Cruzeiro no es el mejor lugar del mundo; es mi lugar. Por eso sigo viniendo aquí. Aquí se me respeta de verdad. Aquí está mi historia. Aquí aprendí lo que es la comunidad”.
"No me gustan las discotecas. Siempre voy al mismo sitio en mi barrio, el quiosco de Naná. Si quieres conocerme, pásate por allí. Bebo cada dos días, sí. (Y los demás días, también.)"
"¿Cómo llega una persona como yo al punto de beber casi todos los días? No me gusta dar explicaciones a los demás. Pero aquí va una. Bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Y es aún peor a mi edad”.