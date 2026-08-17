¿A qué se dedica? Así es la nueva vida de Bryan Beckeles tras retirarse del fútbol

Tras retirarse del fútbol, Bryan Beckeles ha dado un giro en su vida y a esto se dedica en la actualidad. El popular "Nanay" ha optado por una vida lejos del fútbol.
El exjugador de Olimpia y la selección de Honduras se olvidó de los terrenos de juego y ahora tiene una vida fuera de las canchas de fútbol. Luego de lograr varios campeonatos con la camisa de Olimpia, el futbolista Bryan Beckeles ha tenido un nuevo camino en su vida.
Beckeles y su esposa volvieron a la Ciudad de Sabá, Colón, donde ahora tienen una vida de campo relacionado con la ganadería.
La familia de la esposa de Beckeles se dedican a la ganadería de alto nivel y comparten en las diferentes ferias que hay en Honduras.
Bryan Beckeles ahora luce las camisas de la ganadería Don Pío, negocio que comenzó su suegro.
La familia de la esposa de Beckeles visita diversas ferias de Honduras donde hacen exhibición de toros.
Diferentes sementales de pura raza son los que llevan a cada una de las ferias en el país. Beckeles ha invertido en este negocio.
Ganadería Don Pío es un negocio que impulsó su suegro y él ahora forma parte. Beckeles ha optado por ser ganadero.
La finca Don Pío es una de las más fuerte de Sabá, Colón, donde ahora está involucrado Bryan Beckeles. En la feria de San Pedro Sula en junio fue visto así.
Bryan Beckeles jugó en el extranjero en países como Portugal, México y Estados Unidos. En cuando a lo económico, tiene una vida bastante estable.