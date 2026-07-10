  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

40 años después, España busca la revancha contra Bélgica en el Mundial 2026

Cuatro décadas después de la eliminación en México 1986, España vuelve a encontrarse con Bélgica para escribir una nueva historia en mundiales

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 08:59
40 años después, España busca la revancha contra Bélgica en el Mundial 2026
1 de 10

El duelo entre España y Bélgica revive un recuerdo negativo para "La Roja", que data del Mundial de México 1986 y aquella dolorosa eliminación en la tanda de penales que les impidió enfrentarse a la Argentina de Maradona.

 Foto: EFE
40 años después, España busca la revancha contra Bélgica en el Mundial 2026
2 de 10

Bélgica quedó encuadrada en el Grupo B junto a la anfitriona México, Paraguay e Irak, clasificando a los Octavos de Final luego de sumar tres de seis punto.

 Foto: EFE
40 años después, España busca la revancha contra Bélgica en el Mundial 2026
3 de 10

Por su parte, España derrotó a Irlanda del Norte y Argelia para acabar en el segundo lugar del Grupo D por detrás de Brasil.

 Foto: EFE
40 años después, España busca la revancha contra Bélgica en el Mundial 2026
4 de 10

Ya en Octavos de Final, Bélgica protagonizó el partido más apretado de México 1986, al derrotar a la Unión Soviética por 4-3 en los tiempos extras.

Foto: EFE
40 años después, España busca la revancha contra Bélgica en el Mundial 2026
5 de 10

Mientras que España no tuvo complicaciones con Dinamarca, avanzando a los Cuartos de Final con un marcador de 5-1.

 Foto: EFE
40 años después, España busca la revancha contra Bélgica en el Mundial 2026
6 de 10

El 22 de junio de 1986 en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, España, con estrellas de esa época como Zubizarreta, Camacho, Michel o Emilio Butragueño, fue incapaz de derrotar a Bélgica en 120 minutos.

Foto: EFE
40 años después, España busca la revancha contra Bélgica en el Mundial 2026
7 de 10

Y desde los once pasos, Eloy será recordado como el jugador que ingresó al minuto 63 para fallar el único penal de esa tanda, que finalizó con victoria de Bélgica por 5-4.

 Foto: EFE
40 años después, España busca la revancha contra Bélgica en el Mundial 2026
8 de 10

En la rueda de prensa previa al partido, Rudi García, entrenador de Bélgica, contestó a la pregunta sobre el favoritismo de España: “Muchos consideran que nos van a eliminar, pero confío en nosotros”.

 Foto: EFE
40 años después, España busca la revancha contra Bélgica en el Mundial 2026
9 de 10

En cambio, Luis de la Fuente, DT de España, confía en la mejor versión de Lamine Yamal para este partido: “El mejor Lamine está por llegar; ahora es muy peligroso para los rivales”.

 Foto: EFE
40 años después, España busca la revancha contra Bélgica en el Mundial 2026
10 de 10

¿Qué selección será rival de Francia en las Semifinales del Mundial 2026? ¿España o Bélgica?

 Fotos: EFE
Cargar más fotos