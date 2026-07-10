40 años después, España busca la revancha contra Bélgica en el Mundial 2026

El duelo entre España y Bélgica revive un recuerdo negativo para "La Roja", que data del Mundial de México 1986 y aquella dolorosa eliminación en la tanda de penales que les impidió enfrentarse a la Argentina de Maradona.
Bélgica quedó encuadrada en el Grupo B junto a la anfitriona México, Paraguay e Irak, clasificando a los Octavos de Final luego de sumar tres de seis punto.
Por su parte, España derrotó a Irlanda del Norte y Argelia para acabar en el segundo lugar del Grupo D por detrás de Brasil.
Ya en Octavos de Final, Bélgica protagonizó el partido más apretado de México 1986, al derrotar a la Unión Soviética por 4-3 en los tiempos extras.
Mientras que España no tuvo complicaciones con Dinamarca, avanzando a los Cuartos de Final con un marcador de 5-1.
El 22 de junio de 1986 en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, España, con estrellas de esa época como Zubizarreta, Camacho, Michel o Emilio Butragueño, fue incapaz de derrotar a Bélgica en 120 minutos.
Y desde los once pasos, Eloy será recordado como el jugador que ingresó al minuto 63 para fallar el único penal de esa tanda, que finalizó con victoria de Bélgica por 5-4.
En la rueda de prensa previa al partido, Rudi García, entrenador de Bélgica, contestó a la pregunta sobre el favoritismo de España: “Muchos consideran que nos van a eliminar, pero confío en nosotros”.
En cambio, Luis de la Fuente, DT de España, confía en la mejor versión de Lamine Yamal para este partido: “El mejor Lamine está por llegar; ahora es muy peligroso para los rivales”.
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