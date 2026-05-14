Anahí cumple 43 años: Así se convirtió en un ícono de resiliencia dentro y fuera de los escenarios

Anahí celebra 43 años consolidada como una de las figuras más influyentes del entretenimiento mexicano, con una trayectoria marcada por éxitos y retos personales.
Desde sus primeros pasos como actriz infantil, Anahí demostró un talento que la llevó a convertirse en una de las artistas más reconocidas de su generación.
Con apenas ocho años, la actriz obtuvo el Premio Ariel, marcando el inicio de una carrera llena de logros dentro del cine y la televisión mexicana.
Su adolescencia estuvo marcada por importantes papeles en telenovelas que la posicionaron como una de las jóvenes promesas de la actuación en México.
Durante su etapa en “Primer amor... a mil por hora”, Anahí enfrentó una de las luchas más difíciles de su vida al ser diagnosticada con anorexia nerviosa.
El fenómeno global de “Rebelde” y RBD catapultó a Anahí al estrellato internacional, convirtiéndola en una de las popstars más influyentes de Latinoamérica.
Su personaje de Mía Colucci se convirtió en un ícono de la cultura pop, marcando a toda una generación de adolescentes en distintos países.
Como solista, Anahí logró posicionar temas como “Amnesia” y “Me hipnotizas” en los primeros lugares de popularidad en la música latina.
Su historia de vida ha sido clave para visibilizar los trastornos alimenticios y fomentar la importancia del apoyo emocional en la industria del entretenimiento.
Su matrimonio con Manuel Velasco marcó un nuevo capítulo en su vida personal, junto a la llegada de sus hijos Manuel y Emiliano.