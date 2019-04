Los casos de muertes por intentar tomarse una selfie han sido un caso de estudio por el Journal of Family Medicine and Primary Care de Estados Unidos. De acuerdo con un informe realizado en 2017, unas 260 personas murieron por intentar tomarse una fotografía riesgosa. Estos son algunos de los casos más conocidos, al que se le une la hondureña que cayó en un abismo de 40 metros en Santa Bárbara. Fotos Facebook/ Instagram / Twitter (23/04/2019 - 10:59 AM)

1/12 1/12