TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En las redes sociales se viralizaron algunas imágenes de tenis alusivos al Partido Nacional con los colores azul y blanco y los rostros de diferentes dirigentes de la estrella solitaria, supuestamente para la campaña del actual diputado José Villanueva, “el Alero”, por la corriente del precandidato presidencial y actual alcalde Nasry “Tito” Asfura.



Tras la difusión de las imágenes, se atribuyó la autoría del calzado al movimiento “Unidad y Esperanza” y, en especial, al parlamentario como parte de su estrategia de propaganda política para las elecciones primarias de marzo de 2021.



El rostro del parlamentario es el más visible en los modelos. Su cara y su seudónimo, “el Alero”, en letras blancas aparece en la parte frontal de los tenis.



En la parte interna se aprecia el rostro de “Tito” como precandidato presidencial y en la externa a David Chávez como precandidato a alcalde de la capital de Honduras.



Las imágenes causaron gran repudio en redes sociales, pero nadie del movimiento “Unidad y Esperanza” se atribuye esta idea. El equipo de Fact Checking de EL HERALDO se dio a la tarde de comprobar la autenticidad y el origen de la campaña.



Este medio consultó con varias fuentes cercanas al diputado, quienes negaron la autoría o alguna participación en los diseños.



Se trata únicamente de “una nueva campaña para dañar la imagen del parlamentario, al que parte de la población relaciona su legislación con la comedia”, indicó uno de sus colaboradores.

Vea: ¿Juan Orlando es el sexto presidente mejor evaluado de América?



Es importante mencionar que Villanueva también es actor, comediante y tiene una trayectoria en producciones cinematográficas y de televisión en este género. Este es su primer período como diputado (2018-2022), tras correr su candidatura por el Partido Nacional en Francisco Morazán.



"No tengo la capacidad para hacer eso (…) ni cuenta me doy, no tengo los tenis en la mano (…) como me han hecho más de 3 mil memes, creo que es un meme más", explicó Villanueva en declaraciones a un medio local.



“Sin duda alguna, Joche Villanueva, como se reconoce en la palestra pública, está haciendo campaña política con su imagen plasmada en esos zapatos deportivos, que más que campaña, es un acto populista”, valoró María Luisa Rodríguez, máster en Ciencias Políticas.



La experta consideró que viralizar las fotografías es una táctica más de propaganda política, ya que al plasmar su imagen en el calzado, quiere ganar simpatía con aquellos sectores de la población que tienen necesidades tan básicas, como las de un par de zapatos.