Un buen casco salvó la vida de Eduardo Méndez: “Estamos aquí para concientizar”

La idea sonaba bien. Salir un rato a dar una vuelta, regresar a casa y partir rumbo a su colegio para cumplir con su responsabilidad. Sin embargo, no contaba que su regreso sería un mes después y, para su desgracia, en silla de ruedas.

Sin saberlo, en menos de tres minutos, el kilómetro 4, a cercanías del Mall de Choloma, en el departamento de Cortés, se convirtió en el escenario catastrófico de su vida. Pese a su experiencia, el exceso de velocidad le hizo una mala jugada.

“Lo único que yo más recuerdo fue cuando yo quise accionar, ya fue demasiado tarde, no la pude controlar (a la moto) y yo estaba fuera de la curva, solo me agarré fuerte de los manubrios. Lo único que se me vino a la mente fue: ‘¡Dios mío, me maté!’. De ahí se me cortó todo. Se me apagaron las luces”, relató Méndez.