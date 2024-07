En 1800% aumentaron los menores accidentados en moto en última década

“En la capital, máximo dos personas pueden tripular una motocicleta, y no pueden ser dos hombres, ya hay una ordenanza municipal que surgió por el problema de los ‘gatilleros’”, recordó.

“En todos los departamentos vemos menores conduciendo aunque no tengan la experiencia y madurez para hacerlo... en el caso de la ciudad vemos conducción hasta con dos o tres menores que su papá los lleva a la escuela”, ejemplificó.

“El Negro”, un menor de edad que genera ingresos haciendo mandados, conversó con EL HERALDO sobre el tema y garantizó, al igual que otros de sus compañeros, que los accidentes surgen solo si no se puede conducir o “alguien les tira el carro encima”.

“Camino por todos lados, pero casi siempre no salgo ya el otro año voy a cumplir 18 años y voy a ir a Tránsito por la licencia, que para mí solo sirve para que no me claven una esquela porque conducir ya puedo”, relató.