Falta de espacios para aprender a manejar, una queja de los motociclistas

No obstante, no todas las personas interesadas en comprar una motocicleta cuentan con el conocimiento básico sobre este tipo de vehículos e incluso muchos de ellos nunca han manejado uno.

Muchos de los ‘bikers’ (conductores de motocicleta) se ven obligados a aprender en lugares en donde muchas veces no son bien recibidos e incluso son denunciados ante la Policía Nacional. Muchos de ellos lamentan que no existan espacios en donde no sea satanizada su actividad.

“Normalmente, a la gente le molesta que nosotros estemos acá. Nos ponen denuncias de que nosotros estamos haciendo relajo en la calle, lo que puede conllevar un accidente, entonces a los policías no les gusta que estemos en la calle”, contó a EL HERALDO Moisés Carrasco, un joven conductor de motocicleta que se encontraba en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) practicando el deporte motorizado conocido como ‘stunt’.