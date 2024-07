Adelantamiento por la derecha, causa principal de los accidentes de moto en Honduras

Seguidamente, está el no mantener la distancia, con 1,635 casos. Esto significa que por cada 10 personas accidentadas en motocicletas, 3 eran por obstrucción de la vía pública, una por no mantener la distancia adecuada y una por no prestar atención a las condiciones de tránsito.

Otra de las causas para que se registraran personas accidentadas en motos fue el no mantener la distancia: en el año 2021, fueron 130, mientras que en 2023 fueron 586 y en 2024 suman 338 casos.

En cuanto a no respetar la prioridad de alto, dejó 1,502 afectados en percances de motos entre 2021 y junio de 2024.

Los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad establecen que la imprudencia del peatón también está entre las primeras causas para que las personas sufran accidentes de motocicletas.

En el año 2013, se contabilizaron 20 accidentados en motos por imprudencia del peatón, la cifra aumentó en 2021 a 97 y para 2023 se registraron 119.

Los vehículos de dos ruedas también se vieron involucrados en accidentes por traspasar el eje central de la calzada.

Solo en el año 2021 hubo 32 accidentados por esta causa, pero para 2022 hubo seis veces más según los reportes, pues se contabilizaron 207 accidentados.

En 2023 continuó aumentando y hasta junio de 2024 hubo 163 personas afectadas por accidentes de motos por traspasar la línea central.

Las causas de que personas sean víctimas de accidentes en motocicletas según las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte son:

1. Obstrucción de la vía pública

2. No estar atento a las condiciones de tránsito

3. No mantener la distancia de seguridad

4. No respetar la prioridad de alto por diseño vial

5. No respetar la prioridad de alto a señal vertical

6. Imprudencia del peatón

7. imprudencia en el manejo

8. No mantener la distancia de seguridad

9. Traspasar el eje central de la calzada

10. No respetar las señales de tránsito

11. Cambio de carril, adelantar por la derecha

12. No respetar la prioridad

13. Adelantar invadiendo la vía

14. Imprudencia del conductor

15. Exceso de velocidad

16. Embriaguez confirmada

17. Cambio de carril sin indicación

18. No tomar medidas de seguridad al conducir,

19. Obstáculos en la vía

20. Adelantar en zona prohibida

21. conducir haciendo maniobras

22. Conducir en sentido contrario

23. No respetar prioridad de semáforo en rojo

24. Desobedecer las señales de tránsito

25. Embriaguez aparente

26. Reverso imprudente

27. Transitar en contravía y reinicio de marcha