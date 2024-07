Cada tres días un menor de edad se accidenta en una moto en Honduras

Las acciones del menor, que es frecuente observarlo hasta sin camisa y sin casco, no pasan desapercibidas por los vecinos de la colonia ubicada en la periferia norte de Comayagüela, quienes opinan que aún no comprende el riesgo al que se expone.

Ante la consulta de que opina sobre los menores que se accidentan en motos, justificó que “pues yo ya tengo siete meses y nunca he chocado, si ellos chocaron es porque no aprendieron bien”.

“No salgo de la colonia, solo conduzco aquí me gusta hacer los mandados y además mi hermano mayor me enseñó”, indicó al equipo de este rotativo.

Porque en Honduras, los datos en promedio indican que cada año 114 menores resultan involucrados en accidentes de moto, EL HERALDO conversó con Ilse Zepeda, integrante de la Asociación de Víctimas de Accidentes Viales.

El primer punto que destacó la entrevistada es que hay que definir si los involucrados se convirtieron en víctimas o hechores, ya que por ley, un menor de 12 años no debería ser pasajero o conducir un vehículo.

“Hay dos figuras, la primera es la de acompañante, la ley establece que no pueden abordar las motocicletas, hemos hecho énfasis en que los menores no anden en ellas, la otra figura es el que un menor ya es el piloto y obviamente no tienen 18 años y no tienen licencia”, destacó.

A continuación una tabla para entender, con números, la cantidad de menores involucrados en accidentes de motocicleta en los últimos días años, ya sea que viajaban como conductores o como pasajeros.