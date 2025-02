“Vamos a crear centros de cuidado infantil, donde nuestros hijos puedan estar seguros”: Yamileth González

Su experiencia en organizaciones no gubernamentales y su compromiso con la base de su partido son su carta de presentación en la contienda electoral.

González es una firme militante de Libre, pero asegura que, además de su compromiso con la base del partido, cuenta con una amplia trayectoria en organizaciones no gubernamentales, trabajando en temas de minería, cambio climático y gestión de riesgos.

Más allá de su activismo, ¿qué experiencia tiene para asumir un cargo en el Congreso Nacional?

Voy a llegar al Congreso Nacional para representar a la base, al pueblo. Vamos con las manos limpias, sin estar atadas a los grupos de poder, comprometidas únicamente con el pueblo hondureño y con la base de mi partido.

He adquirido experiencia en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), dialogando con comunidades, escuchando a la gente y construyendo desde abajo. Además, estudié Administración de Empresas en la universidad y he realizado múltiples diplomados y cursos en temas como transición energética y energías renovables, tanto a nivel nacional como internacional. Viajar y conocer realidades de otros países me ha permitido ampliar mi visión sobre lo que necesita Honduras.

¿Cómo fueron sus inicios dentro de la política?

Nunca milité en ningún otro partido. Mi primera militancia fue en el Partido Libertad y Refundación. Antes del golpe de Estado, mi lucha era social, pero luego, con el Frente Nacional de Resistencia Popular, dimos el paso a lo político y formamos Libre.

¿Cuál será su postura en temas como la lucha contra la corrupción y la transparencia en el gobierno? ¿Cuáles son sus principales propuestas?

Una de mis principales propuestas es la creación de centros de cuidado infantil, donde nuestros hijos puedan estar seguros mientras las madres trabajamos. Es fundamental exigir a las instituciones públicas y privadas que implementen guarderías en los centros de trabajo.

También quiero impulsar un modelo de soberanía alimentaria en las escuelas, para que los niños tengan contacto con la tierra y aprendan sobre el cultivo de alimentos. Antes, en las escuelas existían actividades prácticas relacionadas con la naturaleza, pero eso ha desaparecido, y es algo que debemos recuperar.

Su precandidatura es respaldada por Rixi Moncada, a quien algunos señalan como la candidata del gobierno. ¿Cómo responde a quienes creen que su papel en el Congreso sería el de una militante más, en lugar de una legisladora independiente?

No se gobierna solo para la militancia de Libre. La presidenta Xiomara Castro ha sido enfática en eso. A todas las alcaldías, sin distinción de colores políticos, se les ha otorgado transferencias monetarias y se han realizado obras de infraestructura.

Con Rixi Moncada no será la excepción. Ella ha dejado claro su compromiso de gobernar para todos los hondureños. Somos de un partido, sí, pero gobernamos para un país. Lo mismo debemos hacer desde el Congreso Nacional.