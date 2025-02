“Cuando hay que favorecer a la mujer, hay que pedirle el favor a los diputados”: Delmy Ordóñez

Tegucigalpa, Honduras.- Conscientes de que Honduras enfrenta serios problemas donde las mujeres no se sienten protegidas, y que los titulares de los medios de comunicación también evidencian que el país no es un lugar seguro para ellas, desde su experiencia como defensora de los derechos humanos, Delmy Ordóñez busca legislar a favor de las mujeres desde el Congreso Nacional.

Hemos visto las dificultades que han existido en el Congreso Nacional para aprobar muchas leyes. No solo dependen del Poder Ejecutivo, y como ciudadanía debemos aprender a diferenciar qué corresponde a cada poder del Estado. El Congreso Nacional debe respaldar. No podemos permitir que el Presupuesto General de la República tarde tanto tiempo en ser aprobado. Hay muchas leyes que necesitan revisión y reformas, como el Código Penal. Existe mucha impunidad en el país.

Como defensora de los derechos humanos y de la mujer, ¿cuáles considera que son las principales falencias que enfrenta el país en relación con los derechos de las mujeres?

Cuando se habla de favorecer a las mujeres con la defensa de sus derechos, hay que pedirle el favor a los diputados para que asistan al Congreso Nacional y voten. Hay que ver cómo se está trabajando con organizaciones feministas y redes de mujeres que siempre han impulsado los derechos humanos de las mujeres, para que la lucha sea más fuerte, haya visibilidad y se generen procesos de comunicación con el Congreso Nacional.

En cuanto a la gestión del actual gobierno, ¿cree que ha avanzado en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres?

Hay un cerco mediático y muchas cosas que no se han dado a conocer porque la presidenta no es dada a la publicidad. Sin embargo, hemos tenido logros como la matrícula gratuita, que las madres agradecen, y la implementación de la alimentación escolar, que ha ayudado a reducir la deserción escolar. Un reto que no me gustaría dejar escapar es que solo el 6% de las alcaldías son ocupadas por mujeres.