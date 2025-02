Rashid Mejía pretende que la confianza vuelva a la política

Por sus posiciones ha sido agredido física y verbalmente por partidarios y funcionarios del oficialista Partido Libertad y Refundación.

Mi lucha siempre ha sido y será frontal contra la corrupción. Eso “marca mi trayectoria desde sociedad civil”. Voy a continuar luchando contra ese flagelo desde el Congreso Nacional. Impulsaré un “proyecto de ley anti-nepotismo para prevenir que futuros familiones controlen el país como sucede actualmente”, prometió Mejía.

También, “mi compromiso es continuar dándole una voz a los miles de hondureños que hoy confían en mí y que no tienen quien los represente actualmente en el Legislativo”. Creo y confío en los jóvenes, “somos el hoy, el presente y por eso, voy a legislar para la creación de un fondo de becas no partidario donde no sea requisito estar censado en un partido político para acceder a esos recursos”, explicó.

De acuerdo con Mejía, entre sus propuestas también está apoyar una nueva ley de empleo por hora, pero con respeto a las reglas ya establecidas en el Código del Trabajo y pues es necesario apuntar a una Honduras abierta a la inversión, a una economía dinámica que permita a la población y sobre todo a los jóvenes de tener oportunidades laborales.

Otra cuestión que es necesario regular es la reelección de aquellos diputados que demuestran muy pocos resultados en la representación de sus comunidades. También es necesario aprobar el requisito que para optar a un cargo de elección popular se presenten los antecedentes judiciales y penales. Solo así se evitarán que el legislativo se llene de “parásitos”, agregó Mejía, entre sus propuestas.

No se pierda la entrevista con Rashid a través del programa “Hablemos de Política”, que se transmite por Gotv, EL HERALDO y La Prensa, este lunes 24 de febrero a las 8:00 a.m.