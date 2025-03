Precandidato a alcalde de Tela denuncia que copiaron datos de actas presidenciales en municipales

A su criterio, no se trató de un error esta acción, sino que la considera intencional al no ser la única acta con esta anomalía.

Héctor Sánchez Flores no es el único precandidato que denuncia anomalías en las actas electorales de los comicios celebrados el pasado 9 de marzo.

El diputado de Libre por el departamento de Yoro que busca la reelección, Bartolo Fuentes, afirmó que la corriente interna M28 le pagó a personas a cambio de votos a favor de este movimiento.

En una entrevista en el programa “Día Político”, Fuentes declaró que “compraron votos, digámoslo directamente, no nos andemos por las ramas. Tenemos la evidencia en varios departamentos. No quiere decir que todos los votos son comprados, no estoy diciendo eso”.

Por su parte, Mauricio Rivera, diputado del Congreso Nacional por Choluteca que busca la reelección, acusó a su contrincante Enrique Arias de “inflar votos”.

Rivera, quien recientemente renunció al partido Libre, acusó también a Arias, quien es esposo de Rixi Moncada (precandidata presidencial y ministra de Defensa) de utilizar maquinaria del gobierno y apoderarse de credenciales de otras corrientes.

“No le bastó ser el esposo de la presidenciable, usar maquinaria de gobierno, ni apoderarse de credenciales de otros movimientos. También infló votos en San Isidro. Pero había que meterlo como sea: “ahí estaba el poder”, ¿cuál liderazgo? Jaja. A revisión esta impugnación”, escribió Rivera en su cuenta de X, compartiendo la fotografía de una acta en la cual figura con la mayor cantidad de votos con el movimiento Pueblo Organizado en Resistencia (POR).