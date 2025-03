Organizaciones de DD HH condenan acciones del jefe del Estado Mayor contra Cossette López

El conflicto se originó durante una reunión del pleno del CNE, donde López denunció a Hernández de agredirla verbalmente, alegando que el general le gritó y le indicó que no era su superior. Hernández negó las acusaciones, asegurando que no la agredió y que el incidente fue malinterpretado.

**Militares a los cuarteles, nunca más sobre la autoridad civil**

Las organizaciones Joprodeh y Asopodehu ante la actual situación de vulnerabilidad que enfrentan autoridades civiles que conducen el proceso electoral en Honduras, y las dos consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, han sido objeto de amenazas, con especial enfoque hacia la consejera presidenta, por parte del poder militar a la cabeza del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General de División Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, alertamos lo siguiente:

1.- El día viernes 21 de marzo de 2025 como es de público conocimiento por parte de la sociedad hondureña, la incursión al Consejo Nacional Electoral, CNE, del Jefe del Estado Mayor Conjunto, desconociendo la autoridad civil que lidera el proceso electoral en el país, a fuerza de amedrentamiento al ingresar armado junto a policías militares por voluntad propia, violenta las disposiciones que ya la Ley le faculta al CNE, como era la costumbre en la década de la Guerra Fría y la implementación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en los 80, y que las Fuerzas Armadas desconocían las autoridades civiles y se imponían a fuerza de las armas.

2.- Como sociedad hondureña logramos que ese poder nefasto involucrado en graves violaciones de derechos humanos, se impulse la fuerza de la Ley y volviera a los cuarteles tal como es el mandato del poder civil y se ha señalado en los estándares internacionales de derechos humanos, pero eso no disuade del mismo por parte de políticos inescrupulosos les ha dado el control que no deben tener los institutos castrenses civiles.

3.- Respaldándose en esa ilegal atribución, el General de División Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, trató de imponer su voluntad e intimidar a las consejeras, violando la línea de sus atribuciones con una conducta altamente represiva, colocando en estado de excepción a una sociedad hastiada, que no merece estar otro diciembre como en la constituyente del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, como en los casos recientes de incursión del poder de Chávez en CNE, no es la labor de establecer líneas de conducción o intervención de las Fuerzas Armadas de Honduras en el actual proceso de determinación del resultado electoral oficial del pasado 9 de marzo, en el sistema de transmisión de resultados preliminares en el Ministerio Público si no obtienen datos de información.

4.- No bastando con ello este sábado 22 de marzo, muy de noche, el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió para planificar estrategias para deslegitimar el trabajo de las dos Consejeras López y Hall y emprender más acciones contra la consejera presidenta del CNE. El ambiente está enrarecido porque la presidenta de la República, Xiomara Castro, se reunió a espaldas del pueblo con el Consejo de Ministros no se sabe con qué propósitos, en un contexto de mucha tensión en el país, que hace establecer conjeturas sobre las disposiciones que se toman en ese consejo, en el departamento de Olancho.

5.- Derivado de estas acciones, la Consejera Cossette López ha sido colocada en alto riesgo al ser víctima de ataques frontales de parte de altos funcionarios estatales, simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre), así como desconocidos que se esconden en perfiles falsos.

6.- Aunado a lo descrito se le ha sido suspendida la seguridad personal asignada para su protección, sin dar razón o fuente de donde vino la orden, acción bochornosa y totalmente condenable, siendo que es responsabilidad del Estado de Honduras proteger y garantizar la seguridad y la vida de sus funcionarios, y en especial en un proceso electoral que ha tenido muchos inconvenientes y denuncias.

7.- Siendo responsabilidad absoluta del Estado de Honduras la seguridad de la Consejera Presidenta López y tomando en consideración que las instituciones responsables de cumplir esta responsabilidad se han hecho a un lado, es imperativo que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, asuma su papel e interfiera de manera inmediata, para generar y garantizar las condiciones de seguridad necesarias y que pueda desarrollar sus funciones de manera libre, plena y sin presiones.

8.- Todas estas acciones ponen en precario el proceso democrático del país, de allí que los organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, Oacnudh, no deben dilatar acciones para contribuir a la seguridad de las consejeras.

** Tegucigalpa, M.D.C., 23 de marzo de 2025**