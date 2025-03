Ganadores y villanos de las elecciones primarias del 9 de marzo

Demostró su amor y devoción democrática. Su comportamiento cívico. Lo votantes de las grandes ciudades dieron una gran lección a los políticos. No hubo cansancio ni se desesperaron. Si había un plan para un boicot de las elecciones no resultó. Esperaron y no importó si era a las 9:00 pm o a las 10:00 pm.

Lo más fácil pudo haber sido irse, pero esperaron cuatro horas, seis horas, doce horas y hasta 14 horas. Ellos se merecen un aplauso. Soportaron sed y hambre, pero no bajaron la guardia. No es que en todo el país fue así, pero en la capital y en San Pedro Sula estos compatriotas demostraron tolerancia y paciencia.

SI hay un grupo de compatriotas a los que hay que destacar esos son los miembros de las Juntas de Receptoras de Votos, porque a pesar del traspié y de los inconvenientes no desmayaron y no abandonaron los centros de votación. Se quedaron, aguantaron, soportaron.

Hay que destacar la profunda división que existe en el CNE cuyos miembros no fueron capaces de articular un solo discurso para explicar el desorden. Cada uno de ellos, en particular López y Ochoa, dieron sus disímiles puntos de vista, pero también fue sospechoso el silencio de Hall. Acusaciones por aquí y acusaciones, disparos por aquí y disparos por allá como si eso solucionaba el impasse.

Con el correr de las horas salió a relucir las fallas. Por un lado, dos imprentas entregaron tarde los materiales electorales y eso obligó a tomar más tiempo para preparar las maletas electorales, a trastocar el horario de salida. Pero también, se cuenta la historia del incumplimiento del proveedor del transporte, que primero ofreció un tipo de vehículo y después otro.

Hay muchas preguntas en el aire: ¿Por qué se contrató este servicio? ¿Qué empresas? ¿Cuánto se pagó? ¿Quién fue el que hizo el contrato? ¿A petición de quién? ¿Es cierto que todo se hizo a última hora? ¿Por qué los militares no alertaron que esa función les corresponde a ellos? ¿Por qué los militares no pusieron custodios en cada unidad de transporte? ¿Es cierto que los motoristas ni siquiera sabían a dónde tenían que llevar el material? ¿Quién llevó ese control? ¿Hubo alguien que movió esos pagos? ¿Alguien estuvo detrás de los motoristas para no entregar el material en tiempo y forma? ¿Y lo otro, si había problemas de las imprentas, por qué nadie de los miembros del CNE y funcionarios informaron? ¿Por qué guardaron silenció hasta que la bomba explotó? Suena raro, no?