Entre aplausos, lágrimas y gritos de júbilo, empleados del Centro Logístico del CNE reciben a Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.- Un enorme peso recae sobre los hombros de la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, tras la avalancha de irregularidades que marcaron las recientes elecciones primarias en Honduras.

Los comicios primarios de 2025, un proceso electoral histórico, quedaron manchados por desorganización y problemas logísticos que impidieron que muchos hondureños ejercieran su derecho al voto.



Centros de votación abrieron sus urnas con más de siete horas de retraso, maletas electorales fueron transportadas en buses de ruta sin la custodia de las Fuerzas Armadas, como lo establece la ley, y otros incidentes generaron controversia el pasado 9 de marzo.

Pero en medio del caos toma fuerza el perfil de una mujer por su postura de denuncia contra las Fuerzas Armadas, ente que debía custodiar las maletas electorales a sus diferentes destinos.

Este martes, López llegó al Centro Logístico del CNE, donde los empleados continúan trabajando para alcanzar los resultados finales del proceso electoral primario.



Apenas ingresó al recinto, los aplausos y gritos se apoderaron del ambiente. Con camisetas amarillas y una gran muestra de respaldo, los empleados la recibieron con entusiasmo.



“¡No está sola, no está sola!”, fue el canto que resonó en el lugar, provocando que las lágrimas de López recorrieran sus mejillas.



En medio de la algarabía, los abrazos no se hicieron esperar. Los empleados la rodearon con cariño, y ella lo sintió y lo correspondió.



Tras el emotivo recibimiento, tomó un megáfono y les hizo saber que también contaban con su apoyo: “Ustedes tampoco están solos, me han hecho llorar”, expresó muy conmovida.