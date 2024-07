Zac Efron dice que ‘recibieron golpes’ en escena de High School Musical

El filme —específicamente la escena musical Get’cha Head in the Game (“Con la mente en el juego”) en la que combinan baile, canto y pases de baloncesto— no fue reforzado con efectos especiales por bajo presupuesto.

Las actuaciones carismáticas de Zac Efron y Vanessa Hudgens y las canciones memorables, como Breaking Free y We’re All in This Together, se convirtieron en himnos para los fanáticos.

La influencia de High School Musical se extendió más allá de la pantalla. El éxito del primer filme llevó a la creación de dos secuelas: High School Musical 2 en 2007 y High School Musical 3: Senior Year en 2008, esta última estrenada en cines debido a la demanda popular.