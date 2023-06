Yailin La Más Viral presume collar de 78 mil dólares

No fue hasta después de que el empresario Santiago Matías de Alofoke Music Group lo pusiera en la mira del mundo artístico, que este talentoso joyero empezó a recorrer el camino de la fama. “Matías me dio la oportunidad de trabajarle varias piezas y fue así que me di a conocer en el mundo de los artistas e influencers”, nos dice con mucha franqueza.