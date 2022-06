Prom Night de la Elvel School, una cita para cristalizar recuerdos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las fiestas prom no solo son el broche de oro de un ciclo de esfuerzos, también es la retrospectiva de una vida de escuela que nunca más se volverá a repetir.

Bajo esta premisa, los seniors de la Elvel School se dieron cita en la hacienda El Trapiche para disfrutar de una velada inolvidable donde se convocaron la alegría, los recuerdos, la nostalgia, la amistad, la camaradería y la dicha de concluir una etapa que marcará sus vidas para siempre.

El tema de la fiesta fue Bright and Shine Like a Diamond, en una noche donde las chicas y chicos brillaron no solo de alegría, sino también porque vistieron sus mejores galas para marcar con elegancia la ocasión.

Esto sin olvidar que el futuro se les proyecta tan brillante como un diamante.

Los tonos fríos, el rojo, el negro y el azul se impusieron en la selección de las chicas, que lucieron vestidos largos, con colas, brillantes, plumas, drapeados, con escotes en V o corazón; con faldas sueltas o entalladas, que las hicieron lucir espectaculares en su gran día.

Los chicos, fieles a su estilo, no se despojaron del tradicional traje de corbatín/corbata y saco, los más osados combinaron el negro con otros tonos como el rojo, para marcar una pauta diferente a la tradicional etiqueta de blanco y negro.

De esta manera, acompañados de sus seres queridos, los 64 seniors desfilaron del brazo de sus progenitores hasta llegar a la pista de baile donde ejecutaron la primera pieza de una noche donde además fueron proyectados videos que guardan tan solo algunos de los recuerdos que atesorarán de la escuela donde pasaron años de formación, construyendo no solo los pilares del conocimiento, sino experiencias de vida, amistades y la fortaleza para enfrentar un futuro muy próximo que se les proyecta con grandes retos y oportunidades.