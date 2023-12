Pável Aguilar, un artista a la conquista de Europa

Pero llegar hasta ahí no fue un asunto del azar ni de la suerte, fue el resultado de la disciplina y el trabajo que desde años antes había demostrado.

La adquisición por parte del Museo Ludwig de cinco de mis obras para su colección permanente y formar parte del patrimonio artístico de la ciudad de Colonia, en Alemania, ha sido una inmensa alegría y satisfacción. Con un renovado compromiso y responsabilidad de mi proceso artístico”.

Para Aguilar, la clave de su trabajo es “ser lo más serio y profesional”.

Entre los proyectos más significativos que el artista ha realizado en el último tiempo están The Golden Rythm, Ocean Echoes, The Rooster y The Accordion Project.