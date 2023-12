Mauricio Dubón, el beisbolista que llena de gloria a Honduras

Descubrió su pasión por el béisbol desde que era un niño, aunque alguna vez jugó fútbol, pero se dio cuenta que no era ese deporte al que se quería dedicar.

“El beisbol siempre me gustó, el fútbol nunca fue una opción para mí, fue algo más bien como recreacional que iba con mis amigos y jugaba, me gustaba bastante, pero nunca sentía que yo iba a jugar futbol. Siempre, desde muy joven me gustaba ver el béisbol y las grandes ligas de Estados Unidos”, dijo Dubón en una entrevista de 2022, en la que admitió que admira a beisbolistas como Derek Jeter y Chipper Jones.

Nacido en San Pedro Sula, vivió su niñez en la colonia Colvisula. Cursó su primaria y secundaria en el Liceo Bilingüe Centroamericano. Jugó béisbol en distintas ligas en Honduras, desde la Liga Menor Roberto Valenzuela, con Centauros y luego con Marineros de La Lima, hasta Azulejos.