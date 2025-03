Robert Pattinson vuelve a la comedia en Mickey 17, una distopía futurista

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde su incursión en el cine independiente tras “Crepúsculo”, Robert Pattinson ha demostrado una inclinación por proyectos arriesgados.

Ahora, en Mickey 17, el actor regresa a la comedia —un género que exploró en How to Be (2008) y “Damisela” (2018)— bajo la dirección de Bong Joon-ho, en una historia que también se funde en ciencia ficción.

En esta historia, Pattinson interpreta a Mickey, un hombre atrapado en un ciclo de muerte y resurrección debido a una tecnología de clonación.