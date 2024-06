Revelan nuevos detalles del estado de salud de Kate Middleton

LONDRES, INGLATERRA.- Desde que la princesa de Gales, Kate Middleton, confirmó que padece de cáncer y está en tratamiento para vencer la enfermedad, su salud ha sido objeto de controversia, dudas, y especulaciones, pues la futura reina de Inglaterra ha decidido guardar silencio en el proceso.

En una entrevista para Mujer Hoy, Lady Colin Campbell, la famosa biógrafa de la princesa Diana, reveló nuevos detalles de la salud de Middleton. Hasta el momento se desconoce qué tipo de cáncer padece, pero sí se sabe que recibe quimioterapias preventivas.

La también escritora del libro: “Meghan and Harry: The Real Story: Persecutors or Victims”, mencionó que Kate “está muy enferma. El tratamiento es agotador. Tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus tres hijos, que son muy pequeños. Es tan simple como eso, está demasiado enferma para estar activa”.