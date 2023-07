Protección de su legado: Sinéad O’Connor preparó a sus hijos en caso de su muerte

“Es por eso que siempre he instruido a mis hijos desde que eran muy pequeños: ‘Si su madre se muere mañana, antes de que llames al 911, llama a mi contador y asegúrate de que las compañías discográficas no empiecen a publicar mis discos y no te digan dónde está el dinero’, añadió.

Aunque no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento, la muerte de O’Connor no está siendo tratada como muerte sospechosa.

Conocida por su voz pura y nítida, su corte de cabello y su ropa varonil, Sinéad también tenia habilidades excepcionales para escribir canciones que evocaban sus puntos de vista sobre política, espiritualidad, historia y filosofía.

Tras sus grandes exitos “The Lion and the Cobra”, “I Do Not Want What I Haven’t Got”, y “Nothing Compares 2 U”, O’Connor protagonizó varias polémicas, entre ellas la vez que rompió una foto del papa en el programa “Saturday Night Live”, evento que causo gran polémica en redes sociales.

Pese a la preocupación de la cantante por su legado y sus finanzas, no cabe duda que O’Connor será recordada por muchos años gracias a su música.