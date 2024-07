Oscar 2025: La crítica elige a los primeros contendientes

Los servicios de streaming también pretenden conservar su gloria. Apple apuesta por Blitz de Steve McQueen, mientras que Netflix tiene “La lección de piano” de Malcolm Washington y “Emilia Pérez” de Jacques Audiard. Neon apunta a “Anora” de Sean Baker, The Seed of the Secret Fig y The End de Joshua Oppenheimer.

Ahora, los estrenos de fin de año, —el último pulso de la temporada— como The Room Next Door de Pedro Almodóvar y A Complete Unknown de James Mangold, con Timothée Chalamet, están en la mira. Otros proyectos buscando distribución incluyen Queer de Guadagnino con Daniel Craig y “María” de Pablo Larraín con Angelina Jolie.