Oscar 2024: ¿sorpresa latina o victoria de la favorita Joy Randolph?

Lo más probable, sin embargo, es que Da’Vine Joy Randolph gane por su interpretación en el éxito de masas The Holdovers.

Si consigue llevarse la estatuilla el próximo 10 de marzo, marcará un hito al convertirse en la primera latina en conseguirla por interpretar un papel que no es el de Anita en West Side Story (1961).

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Llueve sobre mojado, pero a veces a los Oscar les gusta alterar la norma. Para compensar la decisión de la Academia de no nominar a la directora y protagonista de “Barbie” , el fenómeno cinematográfico de 2023 logró una nominación excepcional en la categoría de Mejor actriz de reparto para su protagonista de origen hondureño, América Ferrera.

La actriz de Dolemite Is My Name había obtenido casi todos los premios importantes de la crítica que podía ganar en 2024, y recientemente se hizo con un Globo de Oro y un Critics Choice Award por interpretar a la supervisora de la cafetería de un internado que llora a su hijo muerto en combate en Vietnam.